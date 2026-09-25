Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Истребители Финляндии и Швеции подняли навстречу группе российских военных самолётов 2 1789

В мире
Дата публикации: 25.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Военные самолеты

ChatGPT

Финские и шведские истребители были подняты в воздух для перехвата и идентификации группы российских военных самолётов над Финским заливом. Операция стала первой совместной миссией такого рода для ВВС двух стран.

Инцидент произошёл 24 сентября, сообщает ВВС Финляндии. Российские самолёты находились в международном воздушном пространстве над Финским заливом.

Для их идентификации были подняты финские F/A-18 Hornet и шведские JAS 39 Gripen.

Как уточняют финские СМИ со ссылкой на ВВС страны, российская группа состояла из транспортного самолёта Ту-134, истребителей-перехватчиков МиГ-31 и многоцелевых истребителей Су-30.

Самолёты Финляндии и Швеции приблизились к российской группе, провели её визуальную идентификацию и сопровождение.

Операцией руководил Центр воздушных операций ВВС Финляндии. Она проводилась в рамках сотрудничества Хельсинки и Стокгольма по наблюдению за воздушным пространством и обеспечению территориальной безопасности двух государств.

Особенность этого эпизода заключается в том, что это была первая совместная оперативная миссия по идентификации воздушных целей, проведённая Финляндией и Швецией в таком формате. Эту информацию подтвердили как финские, так и шведские военные.

Шведская сторона пояснила, что во время операции часть её истребителей фактически действовала под управлением финского центра воздушных операций.

В данном конкретном случае о нарушении воздушного пространства Финляндии или Швеции не сообщается: российские самолёты были обнаружены и идентифицированы над международными водами Финского залива.

Таким образом, примечателен не сам пролёт российских военных самолётов над международными водами, а реакция на него: Финляндия и Швеция впервые задействовали совместный механизм оперативного перехвата и идентификации воздушных целей.

×
#Финляндия #Швеция #безопасность #Россия #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
5
0
3
2
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Радослав Сикорский
Изображение к статье: паспорт Германии
Изображение к статье: Белый дом
Изображение к статье: пожар

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Игрушка на полу
ЧП и криминал
Изображение к статье: Филиппинцы в Литве
В мире
Изображение к статье: аптеки
Наша Латвия
Изображение к статье: Первая любовь
Люблю!
Изображение к статье: Алла Пугачева с дочерью и Томасом Андерсом
Lifenews
Изображение к статье: дроны
Политика
6
Изображение к статье: Игрушка на полу
ЧП и криминал
Изображение к статье: Филиппинцы в Литве
В мире
Изображение к статье: аптеки
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео