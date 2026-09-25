Финские и шведские истребители были подняты в воздух для перехвата и идентификации группы российских военных самолётов над Финским заливом. Операция стала первой совместной миссией такого рода для ВВС двух стран.

Инцидент произошёл 24 сентября, сообщает ВВС Финляндии. Российские самолёты находились в международном воздушном пространстве над Финским заливом.

Для их идентификации были подняты финские F/A-18 Hornet и шведские JAS 39 Gripen.

Как уточняют финские СМИ со ссылкой на ВВС страны, российская группа состояла из транспортного самолёта Ту-134, истребителей-перехватчиков МиГ-31 и многоцелевых истребителей Су-30.

Самолёты Финляндии и Швеции приблизились к российской группе, провели её визуальную идентификацию и сопровождение.

Операцией руководил Центр воздушных операций ВВС Финляндии. Она проводилась в рамках сотрудничества Хельсинки и Стокгольма по наблюдению за воздушным пространством и обеспечению территориальной безопасности двух государств.

Особенность этого эпизода заключается в том, что это была первая совместная оперативная миссия по идентификации воздушных целей, проведённая Финляндией и Швецией в таком формате. Эту информацию подтвердили как финские, так и шведские военные.

Шведская сторона пояснила, что во время операции часть её истребителей фактически действовала под управлением финского центра воздушных операций.

В данном конкретном случае о нарушении воздушного пространства Финляндии или Швеции не сообщается: российские самолёты были обнаружены и идентифицированы над международными водами Финского залива.

Таким образом, примечателен не сам пролёт российских военных самолётов над международными водами, а реакция на него: Финляндия и Швеция впервые задействовали совместный механизм оперативного перехвата и идентификации воздушных целей.