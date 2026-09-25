В ночь на пятницу украинские беспилотники атаковали ряд объектов на территории России. Крупный пожар возник на нефтеперерабатывающем заводе в Перми, также сообщается об ударах по предприятиям в Ульяновской, Ростовской и Воронежской областях.

В ночь на пятницу украинские беспилотники атаковали несколько российских регионов. Одной из основных целей стал Пермский нефтеперерабатывающий завод, где после удара возник крупный пожар.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что в результате атаки погиб один человек.

Принадлежащий компании «Лукойл» завод «Пермнефтеоргсинтез» ежегодно перерабатывает более 13 млн тонн нефти и выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо. После атаки была временно приостановлена работа аэропорта Перми.

Под удар также попала Ульяновская область. По словам губернатора Алексея Русских, повреждения получили объекты промышленной и гражданской инфраструктуры, пострадали восемь человек.

По данным украинских и российских СМИ, одной из целей стал завод «Искра», входящий в концерн «Алмаз-Антей», который выпускает средства противовоздушной обороны.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что на границе с Ульяновской областью был поврежден пассажирский поезд. По его словам, пострадавших нет.

В Ростовской области после атаки беспилотников возник пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. Губернатор Юрий Слюсарь заявил, что предприятие остановило работу, пострадавших нет.

В Воронежской области, по информации губернатора Александра Гусева, после падения обломков беспилотников были повреждены несколько нежилых и промышленных зданий, где возникли пожары. Пострадали четыре человека, двое из них госпитализированы.

Независимое российское издание Astra, проанализировав опубликованные фотографии и видеозаписи, пришло к выводу, что одной из целей атаки мог стать завод синтетического каучука «Воронежсинтезкаучук». Украинские Telegram-каналы также сообщают об ударе по складам компании Ozon в Воронеже. Эти сообщения официально не подтверждены.

Кроме того, ночью беспилотники атаковали оккупированный Россией Луганск. После удара возник пожар в торговом центре «Стройцентр», где, по сообщениям украинских источников, мог размещаться логистический центр российской армии. Независимого подтверждения этой информации нет.

Министерство обороны России заявило, что за ночь силы ПВО уничтожили 592 украинских беспилотника над 18 регионами России и Крымом. Российские власти не сообщили, сколько беспилотников достигли своих целей.