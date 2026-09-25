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«Культурно близки литовцам»: Литва намерена активнее привлекать работников с Филиппин 0 60

В мире
Дата публикации: 25.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Филиппинцы в Литве
ФОТО: BB.LV/AI

После того, как литовское Министерство социальной защиты и труда подписало соглашение с представителями Филиппин о создании порядка трудовых консультаций, министр Инга Ругинене говорит, что цель состоит в том, чтобы контролировать миграцию и привлекать в Литву работников наиболее востребованных профессий.

«Мы выступаем за контролируемую миграцию, и это соглашение является частью данного процесса. Мы должны договориться с нашими партнерами за пределами Европейского союза, в данном случае с филиппинцами, что нам нужно определенное количество работников определенных профессий, они могут нам их предоставить, но у нас также есть определенные условия, которые обе стороны согласны обеспечить», — сказала Ругинене журналистам в пятницу.

По ее словам, Филиппины являются одной из приоритетных стран, чьих работников очень ждут в Литве, поскольку они соответствуют культурным, религиозным и другим стандартам.

«В культурном и религиозном плане филиппинцы близки литовцам, возможно, поэтому нет какого-то большого противостояния. Важно то, что у нас есть напряженность на рынке труда, но есть и четкая стратегия в Литве относительно того, сколько (...) и какие работники нам нужны», — добавила она.

По словам министра, цель состоит в том, чтобы у работников из третьих стран были такие же условия труда и заработная плата, а также чтобы были обеспечены безопасность и здоровье на рабочем месте.

По словам Ругинене, все больше филиппинцев приезжает в Литву на заработки. По данным министерства, на 1 сентября по трудовым договорам в стране работало 4,8 тыс. филиппинцев, в основном — в секторах транспорта, складирования и строительства, а также в обрабатывающей промышленности.

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#Литва #миграция #Филиппины #трудовая миграция #рынок труда
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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