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Литва готовится к «дню X»: план эвакуации может затронуть Латвию и Эстонию 4 535

В мире
Дата публикации: 25.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эвакуация населения

ChatGPT

В Литве стартовали крупнейшие ежегодные учения по проверке национальной системы мобилизации «Vyčio skliautas 2026». В течение девяти дней власти будут отрабатывать действия при резком ухудшении ситуации с безопасностью, перебоях электричества и связи, необходимости принимать союзные войска и переводить государство в мобилизационный режим.

Учения начались в пятницу, 25 сентября, и продлятся до 3 октября, сообщает LRT со ссылкой на BNS и канцелярию правительства Литвы. В них примут участие около 3000 государственных служащих, сотрудников ведомств, муниципалитетов, предприятий и неправительственных организаций, а также примерно 1000 добровольцев.

По сценарию «Vyčio skliautas 2026» ситуация с безопасностью постепенно ухудшается. Участникам предстоит проверить, как государственные структуры будут действовать при нарушениях работы энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивать непрерывность критически важных услуг и организовывать приём союзных сил.

Будут отрабатываться и практические действия, в том числе связанные с гражданской защитой и эвакуацией населения. В учениях задействованы все 60 муниципалитетов Литвы.

Министерство обороны отдельно подчёркивает, что речь идёт об учебном сценарии. Обычная работа государственных учреждений и служб прекращаться не будет, а жителям страны не требуется предпринимать каких-либо специальных действий.

Канцлер правительства Томас Даукантас также заявил 25 сентября, что власти не фиксируют изменения уровня угрозы, которые требовали бы от населения дополнительных мер предосторожности.

Однако одновременно появилась ещё одна важная деталь, непосредственно касающаяся всего Балтийского региона. Руководитель Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас сообщил, что Литва и Польша согласовывают план международной эвакуации населения.

Он должен определить действия на случай, если при приближении военной угрозы потребуется эвакуировать через польскую границу часть жителей не только Литвы, но также Латвии и Эстонии. Сейчас специалисты двух стран изучают необходимые процедуры, логистику и возможности инфраструктуры.

Таким образом, «Vyčio skliautas 2026» фактически проверяет способность государства продолжать работу при сценарии серьёзного военного кризиса — от перебоев энергетики и связи до мобилизации, приёма союзников и возможной эвакуации населения стран Балтии через Польшу.

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#Литва #Польша #кризис #Латвия #учения #эвакуация #безопасность #мобилизация #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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