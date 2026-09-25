Александр Лукашенко подписал указ о помиловании еще 15 осужденных. По данным белорусских властей, 13 из них были осуждены за «преступления экстремистской направленности», под которыми в Беларуси зачастую подразумеваются политически мотивированные дела.

Александр Лукашенко подписал указ о помиловании еще 15 осужденных.

По данным белорусских властей, 13 из них были осуждены за «преступления экстремистской направленности». Этот термин в Беларуси часто применяется в отношении участников оппозиционного движения, активистов и других лиц, которых правозащитные организации считают политическими заключенными.

Среди помилованных — десять женщин. Их имена официально не раскрываются.

Практика помилования осужденных по «экстремистским» статьям началась в 2024 году.

Одним из наиболее заметных случаев стало освобождение в июне 2025 года блогера Сергея Тихановского — супруга лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

Кроме того, 13 декабря 2025 года после достижения договоренностей между Минском и Вашингтоном Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 123 политических заключенных. Тогда на свободу вышли, в частности, одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова, бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико и лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий.