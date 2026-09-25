"Мы не пойдем на ваши войны": более 45 000 школьников по всей Германии вышли на улицы, чтобы выступить против возможного введения воинской обязанности в стране. По данным полиции, только в берлинском районе Веддинг к акции протеста присоединились 2 400 человек. В руках участники демонстрации держали плакаты с надписями "Мы хотим живых братьев", "Воинская обязанность - пушечное мясо", "Мы не пойдем на ваши войны" и другие.

"Сначала анкеты, теперь объявленные обязательные медосмотры для призывников, которые вообще-то должны были начаться только в июле 2027 года. Федеральное правительство всерьез намерено поэтапно вводить воинскую обязанность. Ответы на анкеты показывают, что молодежь не хочет идти в бундесвер", - заявил агентству dpa пресс-секретарь инициативы "Школьная забастовка против воинской обязанности" Бела Брайтнер.

Новый закон о военной службе в Германии вступил в силу в январе. Теперь молодые мужчины, родившиеся в 2008 году и позже, должны проходить обязательное медицинское освидетельствование. Таким образом планируется набирать добровольцев для увеличения численности вооруженных сил. Если достичь необходимого числа добровольцев не удастся, бундестаг сможет принять решение о возвращении обязательной военной службы. Всеобщая воинская обязанность в Германии была отменена в 2011 году.