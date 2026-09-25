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Новый тренд создает очереди в аэропортах: туристы заворачивают паспорта в фольгу 0 481

В мире
Дата публикации: 25.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: паспорт Германии
ФОТО: Unsplash

В интернете набирает популярность необычный способ «защиты» электронных паспортов: все больше путешественников оборачивают документы алюминиевой фольгой, опасаясь кражи данных с RFID-чипов. Однако специалисты считают такие меры практически бесполезными и предупреждают, что они лишь замедляют прохождение пограничного контроля.

В социальных сетях TikTok, Reddit и на туристических форумах набирает популярность новый тренд: путешественники заворачивают паспорта в алюминиевую фольгу, рассчитывая таким образом защитить свои персональные данные от возможного дистанционного считывания, пишет tv3.lv.

Как сообщает Euronews, особенно распространена эта практика среди владельцев новых немецких паспортов, оснащенных RFID-чипами.

По информации Федерального ведомства по информационной безопасности Германии, электронный чип предназначен для ускорения и повышения безопасности паспортного контроля. На нем хранятся цифровая фотография владельца, его персональные данные, а также отпечатки пальцев, необходимые для идентификации личности.

Опасения туристов связаны с тем, что злоумышленники якобы могут незаметно считать эти данные, просто оказавшись рядом с владельцем паспорта.

Однако специалисты считают такой сценарий крайне маловероятным.

Для считывания информации устройство должно находиться практически вплотную к документу — по тому же принципу, что работают бесконтактные банковские карты и платежные терминалы.

Хотя алюминиевая фольга действительно способна экранировать радиосигнал, эксперты не считают такой способ защиты необходимым в повседневных условиях.

Более того, постоянная необходимость разворачивать и снова упаковывать паспорт при прохождении контроля лишь увеличивает время проверки документов и способствует образованию очередей в аэропортах.

Эксперты также напоминают, что данные электронных паспортов защищены несколькими уровнями безопасности.

В Германии, например, отсутствует централизованная база данных, содержащая информацию с RFID-чипов паспортов. Государственные органы хранят только сведения, которые существовали еще до появления электронных документов.

Отпечатки пальцев после изготовления паспорта сохраняются исключительно на самом чипе документа. Согласно немецкому законодательству, все использованные при оформлении биометрические данные удаляются из государственных систем после выдачи паспорта владельцу.

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#туризм #технологии
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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