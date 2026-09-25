Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что, по данным, поступающим из нескольких источников, Россия готовит в этом году «что-то масштабное». По его мнению, Кремль может использовать такую операцию как предлог для проведения новой мобилизации.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава получает информацию из нескольких источников о подготовке Россией «чего-то масштабного» уже в этом году. Об этом он сказал, выступая на заседании Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations) в Нью-Йорке.

«Мы получаем информацию — не раскрываем источники, но их много, — что Россия в этом году готовит что-то масштабное», — заявил глава польской дипломатии.

По словам Сикорского, Кремль может использовать такую операцию как повод для проведения дальнейшей мобилизации.

«Я считаю, что Путину нужен предлог для мобилизации, поэтому они могут организовать атаку под чужим флагом и заявить российскому народу: "На нас напали, поэтому нам необходимо мобилизоваться"», — сказал министр.

Сикорский также отметил, что европейские страны в последние месяцы находятся в состоянии повышенной готовности на фоне предупреждений разведслужб о возможных российских действиях против стран НАТО. По его словам, речь может идти не о полномасштабном нападении, а о гибридных операциях, диверсиях, кибератаках, использовании беспилотников или ограниченных военных действиях, которые могли бы осложнить применение статьи 5 Североатлантического договора.

Отвечая на вопрос о возможной роли Беларуси, министр заявил, что, по его информации, белорусские власти обеспокоены перспективой быть втянутыми в войну.

При этом Сикорский выразил мнение, что Россия не заинтересована в полномасштабной войне с НАТО.

Говоря о войне в Украине, глава польского МИД предположил, что Россия способна продолжать боевые действия еще один-два года. Он также заявил, что Москва рассчитывает на новые мобилизационные возможности, зимний период и продолжение ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

По словам Сикорского, Украина, в свою очередь, усилила дальнобойные удары по нефтеперерабатывающим заводам и другим стратегическим объектам на территории России, тогда как российские войска продолжают регулярно атаковать украинскую энергетическую и гражданскую инфраструктуру.