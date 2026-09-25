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Россияне бросились скупать жилье в этой стране 0 505

В мире
Дата публикации: 25.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Куда переехать?

После появления сообщений о возможной новой мобилизации россияне начали активнее искать жилье за рубежом.

Одним наиболее востребованных направлений стал Таиланд: за январь–август 2026 года граждане РФ приобрели там 1050 объектов недвижимости на общую сумму $123,5 млн, пишут СМИ со ссылкой на исследование Sunway Estates. Число сделок оказалось на 38% выше, чем за тот же период прошлого года.

Рост интереса к Таиланду подтверждают и другие участники рынка. По словам директора инвестиционной компании Izbushka Properties Алексея Игошина, за январь–август число сделок россиян в стране увеличилось на 45%, а объем вложений — на 65%. Абсолютных показателей он не привел, однако отметил, что граждане РФ вышли на второе место среди иностранных покупателей тайской недвижимости: на них приходится 12,6% всех сделок против 7,9% годом ранее.

По оценке эксперта Prian Филиппа Березина, за 8 месяцев спрос россиян на недвижимость в Таиланде вырос примерно на 50%. По данным Kalinka, страна занимает второе место среди наиболее востребованных гражданами РФ направлений после ОАЭ. На Пхукет приходится 63% заявок, на Паттайю — 21%, еще по 8% — на Бангкок и Самуи.

Березин отмечает, что россиянам относительно легко переводить деньги в Таиланд, открывать там счета и оплачивать недвижимость, которую можно приобрести менее чем за $100 тыс., а расходы на жизнь в этой стране ниже, чем в Европе и США, рассказывает The Moscow Times.

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#жилье #недвижимость #инвестиции #Таиланд #финансы #мобилизация #экономика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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