Одним наиболее востребованных направлений стал Таиланд: за январь–август 2026 года граждане РФ приобрели там 1050 объектов недвижимости на общую сумму $123,5 млн, пишут СМИ со ссылкой на исследование Sunway Estates. Число сделок оказалось на 38% выше, чем за тот же период прошлого года.

Рост интереса к Таиланду подтверждают и другие участники рынка. По словам директора инвестиционной компании Izbushka Properties Алексея Игошина, за январь–август число сделок россиян в стране увеличилось на 45%, а объем вложений — на 65%. Абсолютных показателей он не привел, однако отметил, что граждане РФ вышли на второе место среди иностранных покупателей тайской недвижимости: на них приходится 12,6% всех сделок против 7,9% годом ранее.

По оценке эксперта Prian Филиппа Березина, за 8 месяцев спрос россиян на недвижимость в Таиланде вырос примерно на 50%. По данным Kalinka, страна занимает второе место среди наиболее востребованных гражданами РФ направлений после ОАЭ. На Пхукет приходится 63% заявок, на Паттайю — 21%, еще по 8% — на Бангкок и Самуи.

Березин отмечает, что россиянам относительно легко переводить деньги в Таиланд, открывать там счета и оплачивать недвижимость, которую можно приобрести менее чем за $100 тыс., а расходы на жизнь в этой стране ниже, чем в Европе и США, рассказывает The Moscow Times.