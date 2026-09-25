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Во время военных учений в Казахстане шторм унес в море 17 военнослужащих: подтверждена гибель 12 человек 0 645

В мире
Дата публикации: 25.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: военные у моря
ФОТО: пресс-фото

По меньшей мере 12 военнослужащих погибли во время военно-морских учений Вооруженных сил Казахстана в Каспийском море после того, как сильный шторм унес в море 17 человек. Поиски пропавших продолжаются.

По меньшей мере 12 военнослужащих погибли во время военно-морских учений Вооруженных сил Казахстана в Каспийском море. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

По данным ведомства, во время учений в Мангистауской области резко ухудшились погодные условия. Из-за сильного ветра и шторма в море унесло 17 военнослужащих.

Троих военнослужащих удалось спасти. Один из них был госпитализирован.

Власти подтвердили гибель 12 человек. Поиски пропавших без вести продолжаются.

Министерство обороны направило на место происшествия специальную группу, которая будет координировать поисково-спасательные работы и расследовать обстоятельства трагедии.

По факту гибели военнослужащих Генеральная прокуратура Казахстана возбудила уголовное дело. Кроме того, создана правительственная комиссия.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших и объявил пятницу днем общенационального траура.

Военно-морские учения «Хазарская крепость — 2026» проходят в акватории Каспийского моря с 22 сентября. В них участвуют более 500 военнослужащих.

По информации властей, в районе проведения учений уже второй день сохраняются неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер и высокие волны существенно осложняют поисково-спасательную операцию.

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#Казахстан #трагедия #шторм
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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