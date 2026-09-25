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Вот это поворот! Набирает популярность «советская» математика 1 308

В мире
Дата публикации: 25.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: На уроке математики

На уроке математики

Обучение стоит очень дорого.

«Русская математика» покоряет Америку: почему родители в США платят за советскую методику

В США набирают популярность внеклассные занятия по программам «русской математики». На этот тренд обратили внимание Fox News, The Wall Street Journal и The Boston Globe.

В обычных американских школах преподают по методике Джона Саксона с упором на постепенное освоение алгоритмов и постоянное повторение. В то же время «русский» подход, унаследованный от советских школ, делает ставку на глубину и понимание: детей учат разбираться, почему и как работает решение, а не просто заучивать правило.

Один из главных игроков на этом рынке — школа RSM, основанная в 1997 году выходцами из Минска и Чернигова Инессой Рифкин и Ириной Хавинсон. Они начинали с домашних уроков под Бостоном, а сегодня обучают 80 000 учеников в Северной Америке. Также популярность набрал онлайн-проект RMT бывшего программиста из Кремниевой долины Александра Колчинского, где задачи адаптированы под американские реалии, - сообщает RTVI US.

Обучение платное — от $900 до $4 086 в год в RSM и около $200 за курс из 10 уроков в RMT, но, как отмечают WSJ и The Boston Globe, родители готовы платить из страха, что их дети отстанут и не поступят в колледж.

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#США #образование #родители #обучение
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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