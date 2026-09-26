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Бангкок ушел под воду: режим бедствия объявлен во всех 50 районах 0 260

В мире
Дата публикации: 26.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бангкок

Власти Бангкока распространили статус территории стихийного бедствия на все 50 районов столицы Таиланда после нескольких дней проливных дождей и масштабных подтоплений. Решение действует с 25 сентября и позволяет городским службам ускоренно использовать чрезвычайные меры и оказывать помощь пострадавшим.

По данным AFP, с четверга в Бангкоке выпало около 300 мм осадков. Дороги оказались затоплены, каналы переполнены, вода проникла в здания. Особенно тяжелая ситуация сложилась на востоке города. Один из местных жителей рассказал AFP, что уровень воды в его районе поднялся до пояса.

Город готовит временные убежища и места для эвакуации, особое внимание уделяется лежачим больным и другим уязвимым жителям. Власти пытаются откачивать воду, однако губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт сообщил, что возможности водоотведения ограничены из-за переполненных каналов.

Ситуация может еще ухудшиться: Метеорологический департамент Таиланда предупреждает о сильных и очень сильных дождях 26–27 сентября, включая Бангкок и центральные районы страны.

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#погода #Таиланд #эвакуация #наводнение
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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