Власти Бангкока распространили статус территории стихийного бедствия на все 50 районов столицы Таиланда после нескольких дней проливных дождей и масштабных подтоплений. Решение действует с 25 сентября и позволяет городским службам ускоренно использовать чрезвычайные меры и оказывать помощь пострадавшим.

По данным AFP, с четверга в Бангкоке выпало около 300 мм осадков. Дороги оказались затоплены, каналы переполнены, вода проникла в здания. Особенно тяжелая ситуация сложилась на востоке города. Один из местных жителей рассказал AFP, что уровень воды в его районе поднялся до пояса.

Город готовит временные убежища и места для эвакуации, особое внимание уделяется лежачим больным и другим уязвимым жителям. Власти пытаются откачивать воду, однако губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт сообщил, что возможности водоотведения ограничены из-за переполненных каналов.

Ситуация может еще ухудшиться: Метеорологический департамент Таиланда предупреждает о сильных и очень сильных дождях 26–27 сентября, включая Бангкок и центральные районы страны.