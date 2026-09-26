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Bloomberg: Трамп во время встречи с Зеленским предложил украинскому президенту поехать в Москву 0 123

В мире
Дата публикации: 26.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зеленский и Трамп

Президент США Дональд Трамп предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому поехать в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, с такой инициативой Трамп выступил во время встречи с украинским лидером на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Зеленский ответил отказом, а близкие к нему источники отметили, что предложение Трампа его расстроило.

Financial Times со ссылкой на украинских чиновников, присутствовавших на встрече, однако, сообщает, что такой инициативы от Трампа не поступало. По их словам, лидеры обсуждали возможные будущие трехсторонние переговоры, но предложения о поездке Зеленского в российскую столицу, о котором пишет Bloomberg, не звучало.

Киев неоднократно предлагал провести личную встречу Путина и Зеленского на нейтральной территории. Российская сторона отвергала этот вариант и настаивала на переговорах в Москве. В ответ украинские власти указывали на абсурдность такого предложения и предлагали Путину приехать в Киев.

В середине сентября Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным на полях саммита «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в США в декабре, и отметил, что Украина находится в «очень хорошей переговорной позиции». В Кремле в ответ отклонили инициативу и вновь предложили президенту Украины приехать в Москву.

23 сентября США пригласили Путина на декабрьский саммит G20. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приветствуют это решение. По его словам, Москва «определится» и «проработает тему по дипломатическим каналам». При этом в тот же день Песков вновь напомнил позицию Кремля по возможной встрече Путина и Зеленского. «Наша позиция хорошо известна. Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву», — сказал пресс-секретарь, рассказывает The Moscow Times.

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#США #Украина #Дональд Трамп #дипломатия #Россия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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