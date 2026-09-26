Федеральный апелляционный суд США 25 сентября поддержал решение Пентагона внести разработчика Claude — компанию Anthropic — в список рисков для цепочки поставок в сфере национальной безопасности. Решение было принято большинством два голоса против одного.

Конфликт возник после того, как Anthropic отказалась разрешить использование своих моделей искусственного интеллекта для полностью автономного оружия и массовой слежки. Пентагон утверждал, что такие ограничения могут помешать выполнению военных операций, если модель неожиданно откажется выполнять определенную задачу.

Anthropic, напротив, заявляла, что власти фактически наказали компанию за ее позицию относительно безопасности и этики искусственного интеллекта. Апелляционный суд этот аргумент не принял и счел опасения Пентагона достаточно обоснованными. По словам самой Anthropic, внесение в черный список уже стоило ей миллиардов долларов потерянного бизнеса и нанесло репутационный ущерб.

Однако судебная история на этом не закончена. В августе федеральный судья в Сан-Франциско в рамках параллельного дела по другому правовому основанию пришла к противоположному выводу: признала действия администрации незаконной ответной мерой и заблокировала общеправительственный запрет на работу с Anthropic. Поэтому говорить об окончательной победе Пентагона во всем споре пока преждевременно.

Anthropic сообщила, что не согласна с новым решением и рассматривает дальнейшие юридические шаги, в том числе обращение к полному составу апелляционного суда.

Таким образом, спор Пентагона и Anthropic выходит далеко за рамки обычного судебного конфликта. Фактически решается вопрос о том, кто будет устанавливать границы применения искусственного интеллекта в военной сфере — разработчики технологий или государство. Нынешнее решение стало победой Пентагона лишь в одном судебном раунде: юридическая борьба вокруг Claude и военного ИИ продолжается.