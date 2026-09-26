Оборонный союз Турции, Саудовской Аравии и Пакистана в будущем может превратиться в значительно более широкий пакт с участием других мусульманских стран. Более того, Анкара допускает присоединение к нему Ирана.

Об этом заявил председатель парламента Турции Нуман Куртулмуш, сообщает Reuters 25 сентября.

Речь идёт о «Мекканском соглашении о совместной обороне», которое Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подписали 7 августа. Документ содержит принцип коллективной обороны: вооружённое нападение на одного из участников рассматривается как нападение на всех трёх.

Таким образом, по своей базовой логике этот механизм напоминает статью 5 Североатлантического договора, хотя конкретные обязательства участников и порядок оказания военной помощи отличаются и сейчас продолжают уточняться.

«Мы надеемся, что Мекканское соглашение сможет превратиться в более широкое соглашение для мусульманского мира», — заявил Куртулмуш журналистам в Анкаре.

По его словам, к соглашению в перспективе мог бы присоединиться и Иран.

Это особенно примечательно с учётом нынешней напряжённости на Ближнем Востоке. Куртулмуш специально подчеркнул, что договор Турции, Саудовской Аравии и Пакистана не должен рассматриваться как союз, направленный против Тегерана.

Турецкая сторона утверждает, что главная задача соглашения — обеспечение безопасности государств региона, а не создание военного блока против какой-либо конкретной страны.

Сам трёхсторонний пакт пока проходит этап практического оформления. Представители Турции, Саудовской Аравии и Пакистана проводят встречи, определяя параметры взаимодействия и военные потребности Эр-Рияда. Начальники генеральных штабов трёх стран также должны обсудить возможную поддержку Саудовской Аравии.

Кроме того, соглашению ещё предстоит пройти парламентскую ратификацию. Куртулмуш ожидает, что вопрос поступит на рассмотрение турецкого парламента после его возвращения с каникул в октябре.

Анкара ранее заявляла, что способна помочь Саудовской Аравии в обеспечении ряда военных потребностей, прежде всего в технической сфере.

Таким образом, пока речь идёт не о создании единой «мусульманской НАТО», а о намерении Турции превратить уже существующий трёхсторонний оборонный механизм в более широкий региональный союз. Какие именно государства, кроме Ирана, могли бы присоединиться к нему, Куртулмуш не уточнил.