Саудовская Аравия может начать разработку ядерного оружия. Как пишет The Washington Post, американская разведка передала Конгрессу документ, согласно которому Эр-Рияд не исключает возможности создания собственной ядерной программы.

Ранее США заключили с Саудовской Аравией соглашение о развитии гражданской ядерной энергетики. Теперь чиновники опасаются, что это может открыть путь к разработке ядерного оружия и спровоцировать гонку вооружений в нестабильном ближневосточном регионе.

WP пишет, что ядерное соглашение позволяет американским компаниям запустить в Саудовской Аравии проекты в сфере атомной энергетики стоимостью в десятки миллиардов долларов. Соглашение первоначально ограничивает уровень обогащения урана в Саудовской Аравии показателем менее 5%, однако после проведения дополнительного исследования и заключения письменной договоренности этот лимит может быть повышен до 20% – уровня, позволяющего в довольно сжатые сроки довести обогащение до оружейного качества.

Еще одним предметом обеспокоенности является процедура инспекций. Соглашение не обязывает Саудовскую Аравию участвовать в так называемом "Дополнительном протоколе", который обязывает страну предоставлять МАГАТЭ доступ ко всем этапам ядерного топливного цикла и исследовательским объектам.

Эксперты опасаются, что у МАГАТЭ не будет возможности проверить, не ведет ли Саудовская Аравия тайную разработку ядерного оружия на незадекларированных объектах.

Правительство Саудовской Аравии не прокоментировало изданию данную информацию, но передало ранее сделанное заявление министра энергетики Абдель Азиза ибн Салмана. Он заверил, что программа будет носить "мирный характер" и реализовываться с соблюдением "высочайшего уровня ответственности и прозрачности".

Ядерная угроза

Ранее в Северной Корее заявили, что военные учения в регионе под руководством США лишь укрепляют ее решимость расширять ядерный арсенал и "помогают" повысить оборонный потенциал страны.

По оценкам, в настоящее время Северная Корея имеет в своем арсенале 60 готовых к использованию боеспособных ядерных зарядов, количество которых с 2022 года выросло втрое, сообщает информационное агентство УНИАН.