В Германии отзывают не менее 950 тысяч автомобилей Volkswagen, Audi и Seat, которые могут иметь проблемы с крепежного болтом рулевого управления, оказавшимся подверженным коррозии. Об этом Федеральное автотранспортное ведомство сообщило 25 сентября.

Для решения проблемы концерн VW предлагает автовладельцам бесплатную проверку и ремонт в автомастерской, что по времени занимает около часа. Однако телеканал ntv со ссылкой на внутренние документы VW передает, что на первом этапе необходимых запчастей может не хватить, и некоторым владельцам придется дважды обращаться в сервис.

Как уточняется, автоконцерн прибегает к временному решению - если нужного болта нет в наличии, автомастерским предлагается сначала использовать альтернативную запчасть, но ее необходимо будет вновь заменить, как только нужный болт появится на складе. Представитель VW назвал это "разумным подходом", также уточнив, что по всему миру могут быть отозваны более 2,1 млн автомобилей.