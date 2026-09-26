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VW отзывает отдельные модели автомобилей: обнаружен опасный дефект 0 133

В мире
Дата публикации: 26.09.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: VW Golf

VW Golf

Дефектный болт может привести к отказу рулевого управления почти 1 млн автомобилей в Германии.

В Германии отзывают не менее 950 тысяч автомобилей Volkswagen, Audi и Seat, которые могут иметь проблемы с крепежного болтом рулевого управления, оказавшимся подверженным коррозии. Об этом Федеральное автотранспортное ведомство сообщило 25 сентября.

Для решения проблемы концерн VW предлагает автовладельцам бесплатную проверку и ремонт в автомастерской, что по времени занимает около часа. Однако телеканал ntv со ссылкой на внутренние документы VW передает, что на первом этапе необходимых запчастей может не хватить, и некоторым владельцам придется дважды обращаться в сервис.

Как уточняется, автоконцерн прибегает к временному решению - если нужного болта нет в наличии, автомастерским предлагается сначала использовать альтернативную запчасть, но ее необходимо будет вновь заменить, как только нужный болт появится на складе. Представитель VW назвал это "разумным подходом", также уточнив, что по всему миру могут быть отозваны более 2,1 млн автомобилей.

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#автосервис #безопасность #audi #автомобили #volkswagen
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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