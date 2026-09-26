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Хакеры вскрыли медицинские тайны ФБР: среди похищенного — психиатрические заключения агентов 0 81

В мире
Дата публикации: 26.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Хакеры

ChatGPT

Хакерская группировка ShinyHunters заявила, что в результате взлома систем, связанных с Federal Bureau of Investigation, получила не только персональные данные сотрудников ведомства, но и конфиденциальные медицинские и психиатрические заключения. Часть предоставленных хакерами документов изучили журналисты Reuters, которым удалось подтвердить подлинность некоторых материалов.

ShinyHunters впервые объявила о взломе ФБР 22 сентября. По утверждению группировки, ей удалось получить сведения о тысячах нынешних и бывших сотрудников бюро. Ранее журналистам был передан массив примерно из 5000 записей, часть содержащихся в нем имен удалось сопоставить с реальными сотрудниками. Однако это само по себе не подтверждает заявленный хакерами полный масштаб похищенных данных.

Особую тревогу вызывает характер информации. По данным ABC News со ссылкой на BBC, журналисты видели образцы медицинских обследований сотрудников на пригодность к службе — среди материалов присутствовали, в частности, результаты анализов крови и мочи. Reuters сообщает также о психиатрических и других медицинских оценках.

Само ФБР подтвердило, что расследует сообщения о компрометации портала FBIJobs.gov и возможной утечке персональных данных сотрудников. При этом бюро пока не установило, произошел ли первоначальный взлом непосредственно в инфраструктуре ФБР или через стороннего поставщика услуг.

История получила продолжение 26 сентября: подразделение кибербезопасности Google Mandiant сообщило, что ShinyHunters возобновила массовую эксплуатацию уязвимости в Oracle PeopleSoft, причем атаки затронули десятки систем в разных странах. Связь именно этой уязвимости со взломом ФБР пока основывается прежде всего на заявлениях самих хакеров.

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#хакеры #кибербезопасность #ФБР #журналистика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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