Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Зоозащитники спасли 400 кур с птицефабрики клеточного содержания 1 73

В мире
Дата публикации: 26.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Спасение кур

Зоозащитная организация «Невидимые животные» (Nähtamatud Loomad) в субботу спасла с эстонской птицефабрики клеточного содержания 400 кур, которые обрели новый дом.

По сообщению организации «Невидимые животные», это была крупнейшая на сегодня акция по спасению животных в Эстонии. Ее главная цель — поддержать поправку к Закону о защите животных, которая положит конец клеточному содержанию кур в стране.

На рассмотрении Рийгикогу (парламента Эстонии) находится поправка к Закону о защите животных, которая положит конец клеточному содержанию кур-несушек в Эстонии с 2035 года. Законопроект предусматривает достаточно длительный переходный период, который позволит производителям спланировать инвестиции и перейти на новые системы содержания птиц.

Сигне, которая в субботу приютила десять спасенных с птицефабрики кур, рассказала, что приняла решение сразу же, как только услышала об акции.

«Курица — это не просто средство для производства яиц, а живое существо, которое должно иметь возможность двигаться и вести себя естественно. Я рада, что могу дать эту возможность десяти курам, но для защиты остальных птиц клеточное содержание необходимо запретить законом», — сказала Сигне.

Исполнительный директор организации «Невидимые животные» Кристина Меринг отметила, что запрет на использование клеток для кур — это та тема в области защиты животных, которая всегда вызывала наибольший отклик у жителей Эстонии.

«Десятки тысяч человек подписали петицию, обращенную к государству, политикам было отправлено почти 10 000 писем, а сотни людей вышли на улицы с требованием запретить клеточное содержание кур», — рассказала Меринг.

«Птицы, спасенные в субботу с птицефабрики, оказались на свободе благодаря добрым людям, но теперь действительно настало время окончательно запретить клеточное содержание кур в Эстонии, — сказала Меринг. — Невозможно вынести с ферм сотни тысяч кур по одной, для их защиты нужен закон. Я призываю людей писать членам Рийгикогу, и особенно представителям Партии реформ, с просьбой поддержать запрет на клеточное содержание и проголосовать за поправку к Закону о защите животных».

По сообщению организации «Невидимые животные», в субботу с одной из крупнейших в Эстонии птицефабрик клеточного содержания удалось вывезти рекордное количество истощенных кур благодаря сотням людей, которые финансировали акцию, предоставляли птицам новый дом, а также помогали с транспортировкой и организацией.

«Невидимые животные» (Nähtamatud Loomad) — эстонская зоозащитная организация, основанная в 2017 году. Ее цель — улучшение условий содержания сельскохозяйственных животных и уменьшение их страданий в промышленном животноводстве. Организация проводит общественные кампании, занимается продвижением законодательных инициатив, сотрудничает с предприятиями, ведет просветительскую деятельность и исследует ситуацию в животноводстве.

×
#Эстония #организация
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Искусственный интеллект
Изображение к статье: На уроке математики
Изображение к статье: Филиппинцы в Литве
Изображение к статье: Венеция

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Новое жилье
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Поезд на Болдераю
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Отдых на море
Lifenews
1
Изображение к статье: Авария
ЧП и криминал
Изображение к статье: Турция предложила расширить военный союз: к нему может присоединиться весь мусульманский мир
В мире
Изображение к статье: В Сингапуре решили платить жителям за чтение книг
Культура &
Изображение к статье: Новое жилье
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Поезд на Болдераю
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Отдых на море
Lifenews
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео