Европейский союз выделит около 710 млн евро на поддержку людей, которые в разных странах мира столкнулись с последствиями вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и других кризисов. Значительная часть средств будет направлена в Африку, однако дополнительную помощь получат также Украина, палестинские территории и Ливан.

О новом пакете финансирования объявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она сделала это в видеообращении, подготовленном для фестиваля Global Citizen в Нью-Йорке, проведение которого пришлось отменить из-за сильной непогоды.

«Конфликты, экстремальные погодные явления и рост стоимости жизни нарушают жизнь многих людей во всем мире», — заявила фон дер Ляйен, объясняя необходимость дополнительной помощи.

Основная часть денег пойдет в Африку

Большая часть выделяемых Евросоюзом средств предназначена для африканских стран к югу от Сахары.

В первую очередь ЕС намерен поддержать людей, которые были вынуждены покинуть свои дома, а также местные сообщества, принимающие большое количество переселенцев.

На так называемые «меры, связанные с миграцией», предусмотрено 380 млн евро. Таким образом, только на это направление будет направлено более половины всего объявленного пакета помощи.

Отдельное финансирование получит Демократическая Республика Конго. Евросоюз выделит стране 7,5 млн евро для борьбы с кризисом, связанным со вспышкой Эболы.

Помощь Ближнему Востоку

ЕС также намерен увеличить объем экстренной помощи людям, пострадавшим в результате продолжающихся вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке.

На поддержку наиболее уязвимых жителей палестинских территорий и Ливана планируется направить 103 млн евро.

В Еврокомиссии объясняют необходимость дополнительного финансирования продолжающимися боевыми действиями, масштабным перемещением населения и огромной нагрузкой на системы, обеспечивающие людей основными услугами.

Все это, как отмечают в Еврокомиссии, привело к острой гуманитарной ситуации.

Украина получит еще 52 миллиона евро

Отдельная часть нового пакета предназначена Украине.

Евросоюз выделит 52 млн евро на гуманитарную помощь и подготовку к чрезвычайным ситуациям.

Деньги, в частности, предполагается использовать для подготовки к предстоящему зимнему периоду. Средства также пойдут на обеспечение людей жильем и другими базовыми услугами.

Еще одним направлением станет оказание экстренной помощи энергетическому сектору Украины, который продолжает страдать в результате войны и российских ударов.

Таким образом, новый пакет Евросоюза охватывает сразу несколько крупных гуманитарных кризисов в разных регионах мира — от последствий войны в Украине и ситуации на Ближнем Востоке до вынужденной миграции в странах Африки и борьбы со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго.

Всего на эти цели ЕС намерен направить около 710 млн евро.