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Этна парализовала аэропорт Катании: самолеты не летают второй день 0 153

В мире
Дата публикации: 27.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Этна и аэропорт

ChatGPT

Международный аэропорт Катании на Сицилии второй день подряд остается без авиасообщения из-за выбросов вулканического пепла из Этны. Приостановлены все прилеты и вылеты, а закрытие воздушного пространства вокруг вулкана продлено до конца воскресенья.

Проблемы начались утром 26 сентября, когда из северо-восточного кратера Этны произошел интенсивный выброс пепла. По данным итальянского Национального института геофизики и вулканологии, сформировалось эруптивное облако высотой около четырех километров, которое распространялось в южном направлении.

Первоначально предполагалось, что аэропорт сможет возобновить работу в полдень 27 сентября. Однако утром в воскресенье управляющая компания SAC сообщила о продлении ограничений до 23:59 по местному времени из-за продолжающегося присутствия вулканического пепла и направления ветра.

Часть рейсов перенаправляют в другие аэропорты Сицилии. В частности, самолеты уходили в Палермо, Трапани и Комизо, а рейс Delta из Нью-Йорка вместо Катании приземлился в римском Фьюмичино. Пассажирам рекомендуют проверять статус рейса у авиакомпании до поездки в аэропорт.

Катания — пятый по пассажиропотоку аэропорт Италии, поэтому продолжительное закрытие одного из главных воздушных узлов Сицилии приводит к существенным сбоям в расписании.

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#катастрофа #аэропорт #авиация #пассажиры
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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