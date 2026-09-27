Иллюстративное фото. ChatGPT
В Великобритании несколько зданий эвакуировали после задержания нескольких мужчин по подозрению в преступлениях, связанных со взрывчатыми веществами. Инцидент произошел в районе Уэлфорда в Глостершире — неподалеку от авиабазы RAF Fairford, используемой американскими военными. Полиция объявила произошедшее серьезным инцидентом.
Как сообщают AFP и BBC, к операции привлекли армейских специалистов по обезвреживанию взрывных устройств. Они проверяли несколько автомобилей. Полиция сообщила, что ситуация находится под контролем, а район оцеплен.
Расследованием занялась контртеррористическая полиция
По данным BBC, расследование ведет контртеррористическая полиция. При этом правоохранительные органы пока не подтверждают, что произошедшее непосредственно связано с авиабазой RAF Fairford.
Американские военные заявили, что персонал сохраняет бдительность, однако подробности мер безопасности раскрывать не стали. RAF Fairford используется ВВС США и является важным объектом для размещения американской авиации в Европе.
Жителей эвакуированных зданий временно разместили в расположенном поблизости центре отдыха. Полиция продолжает расследование обстоятельств произошедшего.
На данный момент главное остается неизвестным: что именно обнаружили специалисты и были ли действия задержанных связаны с американской авиабазой. Полиция пока не делает таких выводов.
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