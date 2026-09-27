В Великобритании несколько зданий эвакуировали после задержания нескольких мужчин по подозрению в преступлениях, связанных со взрывчатыми веществами. Инцидент произошел в районе Уэлфорда в Глостершире — неподалеку от авиабазы RAF Fairford, используемой американскими военными. Полиция объявила произошедшее серьезным инцидентом.

Как сообщают AFP и BBC, к операции привлекли армейских специалистов по обезвреживанию взрывных устройств. Они проверяли несколько автомобилей. Полиция сообщила, что ситуация находится под контролем, а район оцеплен.

Расследованием занялась контртеррористическая полиция

По данным BBC, расследование ведет контртеррористическая полиция. При этом правоохранительные органы пока не подтверждают, что произошедшее непосредственно связано с авиабазой RAF Fairford.

Американские военные заявили, что персонал сохраняет бдительность, однако подробности мер безопасности раскрывать не стали. RAF Fairford используется ВВС США и является важным объектом для размещения американской авиации в Европе.

Жителей эвакуированных зданий временно разместили в расположенном поблизости центре отдыха. Полиция продолжает расследование обстоятельств произошедшего.

На данный момент главное остается неизвестным: что именно обнаружили специалисты и были ли действия задержанных связаны с американской авиабазой. Полиция пока не делает таких выводов.