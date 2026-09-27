Помехи спутниковой навигации в районе Балтийского моря стали настолько регулярными, что финской авиакомпании Finnair пришлось адаптировать подготовку пилотов и процедуры выполнения рейсов. Теперь лётчиков специально готовят к работе в воздушном пространстве, где GPS может работать нестабильно или вообще пропадать.

Об этом генеральный директор Finnair Туркка Куусисто рассказал агентству Reuters.

По его словам, для пилотов компании помехи GPS фактически превратились в повседневную проблему.

«Наших пилотов прежде всего обучают работать в воздушном пространстве, где мы сталкиваемся с помехами GPS, потому что это ежедневная проблема», — заявил Куусисто.

Ситуация особенно заметна в Балтийском регионе. По данным Reuters, интенсивность помех в этом году резко возросла. Польский Институт связи сообщал, что летом нарушения работы GPS и других систем спутниковой навигации фиксировались вдоль польского побережья Балтики в большинство дней.

В Finnair отмечают, что масштабы проблемы существенно увеличились после начала полномасштабной войны России против Украины, особенно над Балтийским морем. Европейские авиакомпании, работающие вблизи восточного фланга НАТО, всё чаще вынуждены учитывать воздействие средств радиоэлектронной борьбы при планировании и выполнении рейсов.

Для Finnair эта проблема не новая. В 2024 году авиакомпания примерно на месяц приостанавливала полёты в эстонский Тарту после того, как помехи GPS не позволяли самолётам безопасно выполнять заход на посадку.

При этом потеря сигнала GPS сама по себе не означает, что самолёт остаётся без навигации. Современные лайнеры оборудованы несколькими резервными системами и способны продолжать безопасный полёт при нарушениях спутникового сигнала. Именно работе в таких условиях Finnair теперь уделяет особое внимание при подготовке экипажей.

Интерес к финскому опыту проявляют и авиакомпании из других регионов мира. Как рассказал Куусисто, руководители перевозчиков из Северной Америки и Австралии удивляются тому, что для Finnair GPS-помехи стали практически ежедневной нагрузкой, и интересуются тем, как компания организует работу в подобных условиях.

Таким образом, то, что ещё несколько лет назад воспринималось как чрезвычайная ситуация, для авиации над Балтикой постепенно превращается в обычный фактор полётов: экипажи заранее готовят к тому, что спутниковая навигация в любой момент может оказаться ненадёжной.