Искусственный интеллект становится одним из главных полей соперничества двух крупнейших держав мира. США делают ставку на частные технологические компании и максимальную скорость разработок, Китай — на тесную связку бизнеса с государством и массовое внедрение ИИ. Но на фоне конкуренции Вашингтон и Пекин неожиданно начали искать и точки соприкосновения.

Как отмечает нидерландская телерадиокомпания NOS, тема искусственного интеллекта оказалась среди вопросов переговоров президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтоне. Встреча лидеров состоялась 24 сентября.

Зачем обеим странам лидерство в ИИ

И Вашингтон, и Пекин рассматривают искусственный интеллект не только как технологию, но и как важный фактор экономической конкурентоспособности и национальной безопасности. Однако подходы отличаются.

В США основную роль играют технологические компании, стремящиеся создавать все более универсальные и мощные модели. Американская политика делает большой акцент на скорости инноваций и сохранении технологического преимущества.

Китайская стратегия, согласно NOS, сильнее ориентирована на практическое внедрение ИИ — от здравоохранения и образования до выявления финансового мошенничества.

Китай: государство плюс бизнес

Китайские технологические гиганты развивают собственные модели, а государство поддерживает отрасль инвестициями и субсидиями, одновременно определяя стратегические направления.

Еще одна ставка Пекина — модели с открытыми весами и открытые разработки, позволяющие разработчикам за пределами Китая использовать китайские технологии и способствующие их распространению.

При этом власти КНР сохраняют жесткий политический контроль над тем, как технологии могут применяться внутри страны.

Китайские компании продолжают сокращать технологическое отставание. Например, Alibaba на этой неделе представила новый ИИ-чип Zhenwu V900 и объявила о дальнейших масштабных инвестициях в вычислительную инфраструктуру.

США пытаются сохранить преимущество

Американская модель в большей степени опирается на частный сектор и конкуренцию между технологическими корпорациями. Одновременно Вашингтон использует экспортные ограничения, чтобы затруднить Китаю доступ к наиболее современным ИИ-чипам и оборудованию для их производства.

Эта технологическая конкуренция остается одним из главных источников напряженности между странами. AP отмечает, что ограничения замедлили развитие китайского сектора, но не остановили его: китайские разработчики продолжают совершенствовать собственные модели и аппаратные решения.

Соперники неожиданно заговорили о безопасности

На фоне гонки возникла область, где Вашингтон и Пекин готовы обсуждать сотрудничество.

Перед встречей Трампа и Си министр финансов США Скотт Бессент и вице-премьер КНР Хэ Лифэн обсуждали создание механизма, который позволил бы двум странам уведомлять друг друга о серьезных инцидентах, связанных с искусственным интеллектом. Американская сторона предложила использовать его для повышения прозрачности и снижения рисков для национальной безопасности.

Речь идет в том числе об угрозах кибератак, опасном применении ИИ и рисках для критической инфраструктуры — финансовых систем, энергетики и транспорта.

Таким образом, складывается парадоксальная ситуация: США и Китай стремятся не уступить друг другу лидерство в технологии, которая может определить мировую экономику ближайших десятилетий, но одновременно вынуждены договариваться о правилах безопасности этой же гонки.