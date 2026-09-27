Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кто первым получит власть над ИИ: США и Китай вступили в главную технологическую гонку XXI века 0 102

В мире
Дата публикации: 27.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: США и Китай вступили в главную технологическую гонку XXI века

ChatGPT

Искусственный интеллект становится одним из главных полей соперничества двух крупнейших держав мира. США делают ставку на частные технологические компании и максимальную скорость разработок, Китай — на тесную связку бизнеса с государством и массовое внедрение ИИ. Но на фоне конкуренции Вашингтон и Пекин неожиданно начали искать и точки соприкосновения.

Как отмечает нидерландская телерадиокомпания NOS, тема искусственного интеллекта оказалась среди вопросов переговоров президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтоне. Встреча лидеров состоялась 24 сентября.

Зачем обеим странам лидерство в ИИ

И Вашингтон, и Пекин рассматривают искусственный интеллект не только как технологию, но и как важный фактор экономической конкурентоспособности и национальной безопасности. Однако подходы отличаются.

В США основную роль играют технологические компании, стремящиеся создавать все более универсальные и мощные модели. Американская политика делает большой акцент на скорости инноваций и сохранении технологического преимущества.

Китайская стратегия, согласно NOS, сильнее ориентирована на практическое внедрение ИИ — от здравоохранения и образования до выявления финансового мошенничества.

Китай: государство плюс бизнес

Китайские технологические гиганты развивают собственные модели, а государство поддерживает отрасль инвестициями и субсидиями, одновременно определяя стратегические направления.

Еще одна ставка Пекина — модели с открытыми весами и открытые разработки, позволяющие разработчикам за пределами Китая использовать китайские технологии и способствующие их распространению.

При этом власти КНР сохраняют жесткий политический контроль над тем, как технологии могут применяться внутри страны.

Китайские компании продолжают сокращать технологическое отставание. Например, Alibaba на этой неделе представила новый ИИ-чип Zhenwu V900 и объявила о дальнейших масштабных инвестициях в вычислительную инфраструктуру.

США пытаются сохранить преимущество

Американская модель в большей степени опирается на частный сектор и конкуренцию между технологическими корпорациями. Одновременно Вашингтон использует экспортные ограничения, чтобы затруднить Китаю доступ к наиболее современным ИИ-чипам и оборудованию для их производства.

Эта технологическая конкуренция остается одним из главных источников напряженности между странами. AP отмечает, что ограничения замедлили развитие китайского сектора, но не остановили его: китайские разработчики продолжают совершенствовать собственные модели и аппаратные решения.

Соперники неожиданно заговорили о безопасности

На фоне гонки возникла область, где Вашингтон и Пекин готовы обсуждать сотрудничество.

Перед встречей Трампа и Си министр финансов США Скотт Бессент и вице-премьер КНР Хэ Лифэн обсуждали создание механизма, который позволил бы двум странам уведомлять друг друга о серьезных инцидентах, связанных с искусственным интеллектом. Американская сторона предложила использовать его для повышения прозрачности и снижения рисков для национальной безопасности.

Речь идет в том числе об угрозах кибератак, опасном применении ИИ и рисках для критической инфраструктуры — финансовых систем, энергетики и транспорта.

Таким образом, складывается парадоксальная ситуация: США и Китай стремятся не уступить друг другу лидерство в технологии, которая может определить мировую экономику ближайших десятилетий, но одновременно вынуждены договариваться о правилах безопасности этой же гонки.

×
#США #искусственный интеллект #конкуренция #безопасность #технологии #геополитика #экономика #Китай
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Запрет на закрывающие лицо бурки и никабы в школах Италии
Изображение к статье: Масштабные протесты в испанской столице
Изображение к статье: Этна и аэропорт
Изображение к статье: НАТО, линия обороны

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: airBaltic
Бизнес
Изображение к статье: Европейский союз выделит около 710 млн евро на поддержку людей, которые в разных странах мира столкнулись с последствиями вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и других кризисов.
В мире
Изображение к статье: Cемья с двумя маленькими детьми получила тяжелое отравление угарным газом во время ночевки на даче.
ЧП и криминал
Изображение к статье: База Фэйрфорд
В мире
Изображение к статье: Швейцария
В мире
Изображение к статье: Аэропорт Берлускони
В мире
Изображение к статье: airBaltic
Бизнес
Изображение к статье: Европейский союз выделит около 710 млн евро на поддержку людей, которые в разных странах мира столкнулись с последствиями вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и других кризисов.
В мире
Изображение к статье: Cемья с двумя маленькими детьми получила тяжелое отравление угарным газом во время ночевки на даче.
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео