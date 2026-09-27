Правительство Италии одобрило декрет-закон, который вводит новые правила в школах: запрет на закрывающие лицо бурки и никабы, ограничение доли некоторых категорий иностранных учеников и дополнительные меры для семей, испытывающих трудности с итальянским языком.

Как сообщает Entrevue, Совет министров утвердил документ 25 сентября. Правительство Джорджи Мелони представляет изменения как меры по интеграции, однако оппозиция выступила с резкой критикой инициативы.

В школах запретят бурки и никабы, полностью закрывающие лицо. Ограничение будет действовать как во время занятий, так и на встречах с семьями. За нарушение предусмотрен штраф от 200 до 1000 евро. Если нарушитель несовершеннолетний, штраф должны будут заплатить родители.

Кроме того, при формировании первых классов вводится 30-процентный лимит для определенных категорий иностранных учеников. В начальной школе он касается детей без итальянского гражданства, родившихся за пределами страны или не посещавших итальянские дошкольные учреждения не менее двух лет. В средней и старшей школе — учащихся, которые провели в национальной системе образования менее трех лет. Возможны исключения для обеспечения права на образование.

Отдельные меры предусмотрены для семей, где языковой барьер мешает обучению ребенка. Родителям предложат бесплатные курсы итальянского. Если отказ от них будет наносить конкретный ущерб образованию несовершеннолетнего, к ситуации смогут подключиться социальные службы и суд по делам несовершеннолетних.

Оппозиция уже назвала инициативу дискриминационной и политически мотивированной. Представители правительства, напротив, рассматривают новые правила как инструмент интеграции иностранных семей в итальянское общество.