Польша предложила построить завод по производству ракет Patriot на своей территории, если его планируют разместить в Украине. Как пишет RMF24, об этом заявила заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковьяк-Чернецкая, ссылаясь на проблему с безопасностью.

"Мы предлагали: если такой завод планируется для Украины, то его следовало бы построить в Польше, чтобы он находился на безопасной территории", – объяснила она.

Она также уточнила, что Польша отдельно добивается создания центра обслуживания Patriot, а затем и собственного производства.

По ее словам, возможное решение США о лицензиях для Украины не отменяет польские планы и не исключает возможности одобрения проекта для Польши.

Patriot для Украины

Ранее администрация Трампа взяла на себя юридические обязательства потратить почти все 400 миллионов долларов, утвержденных Конгрессом на военную помощь Украине, но в пакете не будет ракет для Patriot, несмотря на просьбы Киева.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп окончательно решил дать разрешение Украине на производство ракет для Patriot. В то же время СМИ пишут, что Трамп отказался прямо подтвердить это заявление, признав лишь, что действительно обсуждал с Зеленским данный вопрос.