Международный аэропорт Милан-Мальпенса официально получил имя бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Торжественная церемония состоялась в пятницу, 25 сентября, в Терминале 1 — спустя более двух лет после принятия решения, вызвавшего громкие политические споры и судебные разбирательства.

С 25 сентября официальное название воздушной гавани — Aeroporto Internazionale Milano Malpensa – Silvio Berlusconi. Как сообщает итальянский телеканал Rai News, церемония прошла утром в аэропорту Мальпенса.

В ней приняли участие председатель Сената Италии Иньяцио Ла Русса, министр иностранных дел Антонио Таяни, министр инфраструктуры и транспорта Маттео Сальвини, президент Ломбардии Аттилио Фонтана, представители итальянского управления гражданской авиации ENAC и оператора аэропорта SEA, а также родственники Берлускони.

Само решение присвоить Мальпенсе имя Сильвио Берлускони было принято значительно раньше. Совет директоров ENAC одобрил его ещё 5 июля 2024 года, после чего оно получило поддержку Министерства инфраструктуры и транспорта.

Однако переименование вызвало серьёзные споры. Власти Милана, а также муниципалитеты Кардано-аль-Кампо, Самарате и Сомма-Ломбардо попытались оспорить решение в административном суде.

В апреле 2026 года Административный суд Ломбардии отклонил их жалобы — частично как необоснованные, частично как неприемлемые. Суд указал, что аэропорты относятся к государственной инфраструктуре национального и международного значения, поэтому их наименование нельзя приравнивать к муниципальной топонимике.

После этого ENAC поручило установить в аэропорту новую официальную символику и указатели.

Несмотря на новое название, для пассажиров практически ничего не изменится. Международный код аэропорта остаётся прежним — MXP, поэтому именно он продолжит указываться на авиабилетах, посадочных талонах и багажных бирках.

Сильвио Берлускони умер в июне 2023 года в возрасте 86 лет. Он четыре раза возглавлял правительство Италии, создал крупную медиаимперию и на протяжении нескольких десятилетий оставался одной из наиболее заметных и одновременно спорных фигур итальянской политики.

Теперь его имя официально закреплено за одним из крупнейших аэропортов Италии: решение, принятое ещё в 2024 году и прошедшее через длительные судебные споры, окончательно воплотилось в вывесках Мальпенсы.