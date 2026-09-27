«Сколько бы мы ни делали, я знаю, что мы сделали много ошибок, я их сделал. <...> Я благодарен гражданам, которые дважды оказали мне огромное человеческое доверие и тем самым возложили на меня высший долг и ответственность, которые только может получить человек. Сегодня, дорогие граждане, я подаю в отставку», — сказал он.

Вучич стал президентом Сербии 31 мая 2017 года и был переизбран в апреле 2022 года. Второй срок его президентских полномочий истекал в середине 2027 года. Согласно Конституции Сербии, один и тот же человек не может занимать пост главы государства более двух сроков. Свою отставку Вучич анонсировал еще в августе 2025 года.

В начале сентября Вучич объявил о роспуске Народной скупщины (однопалатного парламента) и назначении внеочередных выборов 25 октября. Тогда же главный комитет правящей Сербской прогрессивной партии (SNS) подтвердил, что лидером списка "Объединенная Сербия" будет Вучич. Он же станет кандидатом на пост премьер-министра в случае победы.

Исполняющим обязанности президента Сербии станет председатель Народной скупщины Ана Брнабич.