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Президент Сербии Александр Вучич ушел в отставку 0 1115

В мире
Дата публикации: 27.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Александр Вучич
ФОТО: пресс-фото

Президент Сербии Александр Вучич объявил об отставке, выступая в здании Генерального секретариата, передает Serbia Danas.

«Сколько бы мы ни делали, я знаю, что мы сделали много ошибок, я их сделал. <...> Я благодарен гражданам, которые дважды оказали мне огромное человеческое доверие и тем самым возложили на меня высший долг и ответственность, которые только может получить человек. Сегодня, дорогие граждане, я подаю в отставку», — сказал он.

Вучич стал президентом Сербии 31 мая 2017 года и был переизбран в апреле 2022 года. Второй срок его президентских полномочий истекал в середине 2027 года. Согласно Конституции Сербии, один и тот же человек не может занимать пост главы государства более двух сроков. Свою отставку Вучич анонсировал еще в августе 2025 года.

В начале сентября Вучич объявил о роспуске Народной скупщины (однопалатного парламента) и назначении внеочередных выборов 25 октября. Тогда же главный комитет правящей Сербской прогрессивной партии (SNS) подтвердил, что лидером списка "Объединенная Сербия" будет Вучич. Он же станет кандидатом на пост премьер-министра в случае победы.

Исполняющим обязанности президента Сербии станет председатель Народной скупщины Ана Брнабич.

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#выборы #президент #конституция #парламент #Сербия #отставка #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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