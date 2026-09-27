Министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг призывы Германии отказаться от "опасного курса эскалации", обвинив страну в том, что она является главным спонсором Украины и стремится стать ведущей военной державой в Европе. Об этом пишет Associated Press.

"Понимает ли Берлин, к чему это может привести? Разве они не извлекли уроки из Второй мировой войны?" - спросил он.

Лавров сделал такое заявление после того, как министры иностранных дел Германии и России встретились в субботу в кулуарах заседания, проведя первую такую встречу с глазу на глаз со времени полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

"Он просто повторил свою официальную публичную позицию, осуждая Россию. Вы можете сами судить, можно ли это считать диалогом или нет", - сказал политик.

В то же время представитель немецкой делегации сообщил, что во время встречи министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал Россию отказаться от "опасного курса эскалации" в отношении Германии, Европы и альянса НАТО.

"Отношения между Россией и Германией ухудшились в течение последних недель после попытки атаки с помощью дрона в прошлом месяце в аэропорту Лейпцига – Германия обвинила в этом инциденте Россию – и последовавших за этим ответных мер", - напомнили в AP.

По словам чиновника, Вадефуль выразил готовность к улучшению отношений, но подчеркнул, что для этого необходима искренняя готовность российского руководства прекратить войну в Украине.

После выступления Лавров пренебрежительно отозвался о встрече в Германии. Впоследствии на пресс-конференции в ООН он заявил, что "эта инициатива министра иностранных дел не принесла ничего нового".

Также он заявил, что "США разрушили европейскую систему безопасности и создали русофобский режим в Киеве".

По словам Лаврова, Россия считает, что соглашение о прекращении войны в Украине было достигнуто во время встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске в августе 2025 года. Дипломат подчеркнул, что "и мы, как и раньше, готовы вернуться к ней".