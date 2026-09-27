Датская военная разведка предупреждает о «низком, но растущем риске» того, что Россия может предпринять ограниченную военную атаку против одной или нескольких стран НАТО, граничащих с РФ. Такой сценарий, по оценке спецслужбы, потенциально возможен уже в ближайшие месяцы.

Об этом говорится в новой оценке угрозы со стороны России, подготовленной Службой военной разведки Дании (Forsvarets Efterretningstjeneste, FE).

Риск растет

В FE отмечают, что ситуация в сфере безопасности продолжает ухудшаться. По оценке датской разведки, Россия активизировала использование диверсий и разрушительных кибератак, а также стала более склонной к риску.

В качестве одного из примеров FE приводит инцидент 14 сентября 2026 года у датского Гедсера, когда, согласно документу, российский фрегат выпустил сигнальные ракеты в направлении датского военного вертолета. Датская разведка называет этот эпизод наиболее серьезным из тех, с которыми до сих пор сталкивались военные подразделения страны.

FE также считает вероятным дальнейшее усиление российской гибридной активности в ближайшие месяцы. Речь может идти о более частых атаках с более серьезными последствиями — в частности, о разрушительных кибератаках на критически важные функции общества и диверсиях с высоким риском пострадавших.

Какие сценарии рассматривает разведка

Отдельный раздел доклада посвящен возможности ограниченной военной атаки на одну или несколько стран НАТО, имеющих общую границу с Россией.

«Существует низкий, но растущий риск того, что Россия предпримет ограниченную военную атаку», — говорится в оценке FE.

Такой сценарий, по мнению датской разведки, возможен даже в том случае, если война в Украине продолжится, а Россия еще не будет обладать силами, необходимыми для ведения региональной войны против НАТО.

FE допускает, что ограниченная атака потенциально может произойти уже в течение ближайших месяцев.

Одним из вариантов разведка называет единичные удары дальнобойным оружием по инфраструктуре, которая играет роль в оказании помощи Украине. После этого Москва, как предполагают аналитики FE, могла бы утверждать, что боеприпасы попали на территорию НАТО из-за воздействия украинских средств радиоэлектронной борьбы.

Рассматривается и сценарий операции под чужим флагом — например, с использованием беспилотников украинского производства для атаки на страну НАТО.

Еще один вариант — ввод ограниченного количества военнослужащих, в том числе без национальных опознавательных знаков, на территорию государства НАТО, граничащего с Россией.

При этом подобной операции, как считают в FE, вероятно, предшествовало бы наращивание российских регулярных сил у границы для подготовки к возможной реакции НАТО. Такая подготовка потребовала бы нескольких месяцев и, по оценке разведки, ее было бы трудно скрыть.

Зачем России это может понадобиться

Предполагаемой целью ограниченной атаки FE называет попытку заставить европейские государства перенаправить ресурсы с поддержки Украины на собственную безопасность, а также испытать единство Североатлантического альянса.

В разведке считают, что Россия, вероятнее всего, решилась бы на военную атаку только в том случае, если бы предполагала, что это не приведет к войне со всем НАТО.

Особенно важным фактором FE считает возможную оценку Москвой позиции США — то есть уверенность российского руководства в том, что Вашингтон не сможет или не захочет поддержать европейских союзников в случае конфликта.

Полномасштабного вторжения пока не ожидают

В то же время датская разведка подчеркивает принципиальное различие между ограниченной атакой и полноценным вторжением.

FE по-прежнему не видит признаков того, что Россия намерена начать полномасштабное военное вторжение регулярными войсками в одну или несколько стран НАТО.

Даже если такое решение будет принято, России, по оценке разведки, потребуется как минимум шесть месяцев для подготовки и развертывания необходимых сил. Подобный сценарий FE считает маловероятным, хотя полностью его не исключает.

При этом остаются в силе более ранние оценки датской разведки: при определенных условиях примерно за шесть месяцев Россия способна подготовиться к локальной войне против соседнего государства, примерно за два года — создать реальную угрозу нескольким странам НАТО и быть готовой к региональной войне в Балтийском регионе, а примерно за пять лет — подготовиться к крупномасштабной войне на европейском континенте.

Новая оценка FE касается другого риска: возможности значительно усилить давление на Запад уже в ближайшие месяцы — с помощью более серьезных гибридных операций или ограниченной военной атаки, не переходя при этом к полномасштабной войне с НАТО.

Таким образом, датская разведка пока не видит признаков подготовки полномасштабного российского вторжения в страны НАТО. Однако сама возможность ограниченной военной атаки, которую FE считает «низкой, но растущей», уже рассматривается как реальный сценарий ближайших месяцев. Главная опасность, по оценке разведки, заключается в том, что подобная операция может быть рассчитана на проверку единства НАТО и способности союзников дать совместный ответ.