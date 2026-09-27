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В Швейцарии провалился референдум об усилении нейтралитета 0 266

В мире
Дата публикации: 27.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Швейцария

В Швейцарии население проголосовало на референдуме против ужесточения нейтралитета, об этом сообщают швейцарские СМИ, ссылаясь на предварительные результаты.

На референдуме предлагалось запретить властям вводить санкции против воюющих стран, за исключением случаев, когда они утверждены решением ООН. Это означало отказ от введения санкций против РФ.

Также предлагалось отказаться от сотрудничества с НАТО.

Исходя из предварительных результатов, 31.31% участников референдума проголосовали за и 68.69% против этой инициативы. Примерно такие же цифры озвучивали и предварительные опросы.

Референдум был предложен правой Швейцарской народной партией, которая заявляла, что нейтралитет страны был нарушен из-за присоединения к антироссийским санкциям.

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#НАТО #санкции #референдум #Швейцария #Россия #политические партии #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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