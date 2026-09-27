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Выселение одной пенсионерки взорвало Мадрид: десятки тысяч вышли на протест 1 565

В мире
Дата публикации: 27.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Масштабные протесты в испанской столице

История 87-летней Марикармен Абаскаль, которую выселили из квартиры в Мадриде после примерно 70 лет проживания, вызвала масштабные протесты в испанской столице. В субботу, 26 сентября, демонстранты прошли от площади Пуэрта-дель-Соль к парламенту, требуя усилить защиту арендаторов, ограничить выселения и принять меры против роста стоимости жилья.

История 87-летней Марикармен Абаскаль, которую выселили из квартиры в Мадриде после примерно 70 лет проживания, вызвала масштабные протесты в испанской столице. В субботу, 26 сентября, демонстранты прошли от площади Пуэрта-дель-Соль к парламенту, требуя усилить защиту арендаторов, ограничить выселения и принять меры против роста стоимости жилья.

По данным правительственной делегации в Мадриде, в акции участвовали около 25 000 человек. Организаторы — мадридский Союз арендаторов — заявили о значительно большей цифре, до 300 000 участников.

Выселили на носилках

Абаскаль жила в квартире с 1956 года. После смены владельца здания возник спор вокруг продолжения аренды. По данным Союза арендаторов, женщине предлагалось платить вместо примерно 500 евро 2650 евро в месяц. В среду полиция вскрыла дверь квартиры, а Абаскаль, которая передвигается на инвалидной коляске, вынесли из дома на носилках. После выселения ее доставили в больницу из-за истощения.

Кадры с 87-летней женщиной вызвали широкий резонанс. Уже из больницы Абаскаль призвала людей продолжать борьбу, чтобы подобное не происходило с другими арендаторами.

На Пуэрта-дель-Соль вырос палаточный городок

После окончания демонстрации часть участников вернулась на Пуэрта-дель-Соль и решила остаться там на ночь. К воскресенью на площади появились около 100–150 палаток. Активисты требуют от правительства принять пакет жилищных мер, который испанские СМИ уже называют «декретом Марикармен».

История уже оказывает политическое давление на правительство: по данным El País, партии парламентского большинства пытаются договориться о новых жилищных мерах до заседания правительства во вторник. Среди обсуждаемых инициатив — дополнительная защита арендаторов и ограничения на выселения.

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#жилье #Испания #протесты #правительство #выселение #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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