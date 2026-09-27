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Взрывчатка возле британского аэродрома с бомбардировщиками США – под подозрением Иран 0 76

В мире
Дата публикации: 27.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: База Фэйрфорд

Британская полиция по борьбе с терроризмом расследует, имеет ли Иран отношение к предполагаемой подготовке атаки с использованием взрывчатки на базу Королевских ВВС в Фейрфорде, где дислоцируются американские бомбардировщики. Об этом стало известно Sky News.

Пока власти не сообщали никаких официальных данных о мотиве задержанных подозреваемых и о том, действовали ли они от имени иностранного государства. Однако Sky News стало известно, что контртеррористическая полиция проверяет возможную причастность Ирана.

Американские вооруженные силы, со своей стороны, опубликовали краткое заявление по поводу инцидента вблизи авиабазы Фейрфорд. Они отметили, что тесно сотрудничают с британскими коллегами, чтобы следить за развитием ситуации, минимизировать последствия и обеспечить безопасность американского персонала, их семей и местного населения.

Это произошло на фоне того, как Дональд Трамп назвал задержание пяти подозреваемых мужчин "фантастическим". Он добавил, что партнерство между США и Лондоном "сработало великолепно". 27 сентября в Великобритании несколько человек были взяты под стражу по подозрению в совершении преступлений в соответствии с Законом о взрывчатых веществах в связи с инцидентом вблизи авиабазы Фэйрфорд в графстве Глостершир.

Впоследствии стало известно, что расследованием занимается контртеррористическая полиция, а задержанных подозревают в подготовке теракта.

База Фэйрфорд уже давно используется американскими военными в качестве передовой оперативной базы. ВВС страны заявляют, что остаются бдительными после этого инцидента

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#Иран #США #терроризм #Дональд Трамп #Великобритания #безопасность #теракт
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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