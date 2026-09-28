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25 лет спустя трагедии 11 сентября в США колеблются, называя виновных 0 135

В мире
Дата публикации: 28.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: атака на башни-близнецы

Спустя 25 лет после трагедии 11 сентября в американском обществе фиксируется глубокое расхождение во взглядах на исторические события, сообщил Иерусалимский центр безопасности и международных дел (JCFA).

Авторы социологического исследования, доктор Ирвин Дж. Мансдорф и Чарльз Джейкобс, представили данные опроса, отражающие серьезные религиозные, возрастные и политические разногласия среди граждан США.

Согласно материалу, установленные официальным расследованием факты о ключевой роли группировки Аль-Каида все чаще подменяются альтернативными версиями.

Среди опрошенных немусульманских респондентов ответственность указанной организации признают 62,24%, тогда как среди американских мусульман эту историческую данность разделяют лишь 23,56%.

При этом 27,4% участников из числа мусульман называют виновниками израильтян или сторонников сионистского движения, а 18,51% считают события операцией ЦРУ.

Исследователи констатируют, что "данные документируют серьезный распад единой американской реальности, происходящий по двум основным векторам: глубокая социально-религиозная пропасть и масштабное разрушение исторической фактологии в широких слоях населения".

Существенные сдвиги зафиксированы и среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет, где вину Аль-Каиды подтверждают только 40% респондентов, а 28,57% признались, что не имеют точного представления об организаторах атак.

В вопросе восприятия актуальных угроз национальной безопасности 24,76% американских мусульман и 20% молодых людей до 30 лет назвали главным источником опасности Израиль.

Еще 26,2% опрошенных мусульман и 15,24% молодежи видят угрозу в деятельности собственных спецслужб и правительственных ведомств США, в то время как старшее поколение немусульманских респондентов по-прежнему связывает основные риски с радикальным исламизмом и Ираном.

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#Иран #терроризм #Ислам #молодежь #безопасность #религия #Америка #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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