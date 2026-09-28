Боевые роботы, способные заменить людей на самых опасных участках фронта, могут стать следующей ступенью развития современной войны. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров представил проект Army of Robots («Армия роботов»), одна из первых целей которого звучит почти как сюжет фантастического фильма: в течение шести месяцев человекоподобный робот должен впервые поразить военнослужащего противника.

Как сообщает итальянская государственная телерадиокомпания Rai News, Федоров представил проект 26 сентября на технологической конференции IT Arena во Львове. Издание также отмечает, что бывший украинский министр стал специальным советником министра обороны Италии Гвидо Крозетто.

Роботы вместо солдат в окопах

Особое место в проекте отводится человекоподобным роботам. Первоначально им предполагается поручать сравнительно простые операции: перезаряжать пулеметы, менять батареи, устанавливать датчики. В дальнейшем машины предполагается использовать непосредственно на поле боя.

По данным Rai News и The Kyiv Independent, Федоров обозначил конкретную цель: в течение шести месяцев добиться первого случая, когда человекоподобный робот поразит военнослужащего противника. Итальянское издание уточняет ориентир — до марта 2027 года. Еще одна задача — в течение года провести первую успешную атаку на позицию противника без участия пехоты. В такой операции роботы и беспилотники должны взаимодействовать между собой при помощи алгоритмов.

При этом говорить о уже существующей «армии терминаторов» пока преждевременно. Army of Robots находится на стадии формирования технологической экосистемы: проект ищет инженеров и команды, привлекает инвестиции и собирается создавать исследовательские мощности, испытывать разработки вместе с военными и масштабировать решения, доказавшие эффективность.

Не только человекоподобные машины

Концепция значительно шире разработки андроидов. В нее должны войти наземные беспилотные платформы, воздушные дроны и другие роботизированные системы. Среди задач, которые Федоров предлагает передавать машинам, — эвакуация раненых, доставка боеприпасов, минирование и разминирование, разведка, удержание позиций и поражение целей.

Наземные беспилотные системы уже используются на войне, однако возможности полностью заменить ими пехоту пока остаются ограниченными. В частности, существуют проблемы автономности, связи и устойчивости техники непосредственно в зоне боевых действий.

Сам Федоров объясняет главную идею проекта проще: наиболее опасную работу должны выполнять машины, чтобы сохранить жизни военнослужащих. «Армия роботов», по его словам, будет не одной компанией, а целой экосистемой оборонных технологий.

За экспериментом следят и в Италии

Проект представляет особый интерес для Италии. Rai News связывает внимание Рима к опыту Федорова с его новой консультативной ролью при министре обороны Гвидо Крозетто и возможностью использовать украинский опыт применения беспилотных систем, искусственного интеллекта и автономных технологий.

При этом важно разделять уже существующие технологии и заявленные планы. Представленные во время запуска изображения футуристических боевых машин были созданы с помощью искусственного интеллекта, а сам проект пока занимается формированием команды и технологической базы.

Таким образом, «эра терминаторов» пока остается скорее эффектным образом, чем свершившимся фактом. Но заявленные сроки показывают направление, в котором разработчики намерены двигаться: через полгода — первое боевое применение человекоподобного робота против солдата, через год — попытка провести штурм позиции без участия пехоты. :chatgpt-content-reference{index="10"}