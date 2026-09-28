Более четверти наемных работников в Германии, по данным на 2025 год, имеют миграционные корни. Особенно велика доля таких сотрудников в производстве, гастрономии, сфере ухода.

Более четверти (27%) наемных работников в Германии, по состоянию на 2025 год, имеют иностранные корни. Это следует из данных, обнародованных Федеральным статистическим ведомством на своем сайте в понедельник, 28 сентября.

Особенно велика доля подобных сотрудников в тех профессиональных сферах, где в ФРГ наблюдается нехватка кадров, следует из пресс-релиза. Конкретно речь идет о таких областях, как производство, гастрономия, уход за пожилыми и немощными людьми, пассажирский и товарный транспорт, уточняют авторы.

Так, 56% поваров в Германии, по этим данным, в 2025 году имели иностранные корни. В сфере производства продуктов питания этот показатель составлял 55%, в области настила полов - 54%, в области монтажа строительных лесов и переработки мяса - по 51%. Также высока была доля сотрудников с миграционной подоплекой среди водителей автобусов и трамваев и среди обслуживающих сотрудников в гастрономии (по 47%).

Угроза нехватки кадров в "дефицитных профессиях"

Самая незначительная доля сотрудников с "дефицитной специализацией", имеющих миграционные корни, в 2025 году наблюдалась в Германии в службах спасения (7%). Довольно мала (15%) она была также в сельском хозяйстве.

К жителям Германии с миграционными корнями в статистике относят людей, которые переехали в Германию начиная с 1950 года, а также жителей страны, у которых оба родителя переехали в ФРГ в тот же период.

Согласно анализу Федерального министерства труда, в так называемых "дефицитных профессиях" Германия может столкнуться с нехваткой кадров, напоминает Федеральное статистическое ведомство.

В Германии продолжается сокращение мест в промышленности и торговле

Между тем Мюнхенский институт экономических исследований ifo сообщил 28 сентября, что показатели так называемого "барометра занятости", отражающего планы предприятий относительно численности своего персонала на ближайшие три месяца, поднялся в августе повысился в ФРГ лишь незначительно: с 95,1 до 94,8 пункта.

Эти показатели вычисляются на основании опроса среди тысяч предприятий в сферах промышленности, торговли, услуг и строительства. "Рынок труда стабилизируется, однако подлинного восстановления пока не видно", - констатировал в этой связи руководитель отдела опросов ifo Клаус Вольрабе (Klaus Wohlrabe). При этом он указал, в частности, на сокращение рабочих мест в промышленной и торговой сферах.

Увеличение числа рабочих мест, по этим данным, планируется лишь со стороны компаний пищевой промышленности, а также у производителей оборудования для обработки данных, электронных и оптических изделий.