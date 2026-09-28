Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Эстонцы сотворили в Кении демографический бум 0 737

В мире
Дата публикации: 28.09.2026
BNS
Изображение к статье: Кенийские женщины

В Кении за последние два месяца было зарегистрировано более 270 000 рождений благодаря системе цифровой регистрации, созданной в сотрудничестве эстонского частного сектора, Эстонского центра международного сотрудничества в области развития (ESTDEV) и кенийских партнеров.

Впервые в истории страны молодые родители в Кении могут зарегистрировать рождение своего ребенка в цифровом виде прямо в больнице. Данные о ребенке, введенные в больнице, поступают непосредственно в регистр народонаселения, а срок получения свидетельства о рождении сократился с нескольких месяцев до нескольких дней.

ESTDEV реализовал проект по разработке электронного регистра рождений в Кении в рамках инициативы Европейского союза по цифровизации, ориентированной на человека, при софинансировании со стороны ЕС и Германии. Дизайн и анализ электронной услуги выполнила компания Trinidad Wiseman, а разработку завершила ADM Interactive совместно с Регистром народонаселения Кении.

"Обмен опытом эстонского цифрового государства наиболее эффективен при тесном сотрудничестве. Мы приносим в Кению не просто технологию, а концепцию цифрового государства, ориентированного на человека. Это совместно разработанное решение значительно сокращает бюрократию и привносит ощутимые положительные изменения в жизнь тысяч людей", – сказал руководитель направления цифрового развития и кибербезопасности ESTDEV Андрес Яэремаа.

В Кении, где проживает почти 58 миллионов человек, ежегодно не регистрировалась примерно пятая часть всех новорожденных. Более быстрая и точная регистрация рождений не только экономит время, но и укрепляет доверие между гражданами и правительством, показывая, что государственные услуги могут быть эффективными, прозрачными и ориентированными на граждан.

"Эта система регистрации рождений – основа цифровой жизни каждого жителя Кении. Это, возможно, один из самых значимых проектов цифрового развития в стране, польза которого для граждан выходит далеко за рамки простой и доступной электронной услуги. Система создает предпосылки для упрощения доступа к государственным услугам, здравоохранению, образованию и многому другому", – объяснил Кристофер Ваверу, руководитель проектов ESTDEV по электронному управлению в Кении.

Система снижает административную нагрузку на больницы, поскольку персонал может сосредоточиться на пациентах, а не на бумажной работе. Кроме того, она предоставляет государству более точные данные для формирования политики и распределения ресурсов.

Эстония обладает опытом и ноу-хау для решения задач, требующих подобных системных изменений. В сотрудничестве с ESTDEV страна может делиться ими со странами-партнерами, которые ищут решения для схожих проблем.

×
#развитие #Кения #цифровизация
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пять мужчин, задержанных накануне возле базы британских ВВС по подозрению в подготовке террористического акта, являются гражданами Великобритании.
Изображение к статье: Каллас
Изображение к статье: Европейская комиссия начала против Латвии сразу шесть процедур о нарушении законодательства ЕС.
Изображение к статье: атака на башни-близнецы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Наиболее вредные продукты для людей старше 40 лет
Еда и рецепты
Изображение к статье: ружье и пистолет
Наша Латвия
Изображение к статье: Миг-31.
Наша Латвия
Изображение к статье: Что делать, если озимый чеснок пророс до холодов
Дом и сад
Изображение к статье: выборы
Политика
Изображение к статье: Пляж в Вентспилсе
ЧП и криминал
Изображение к статье: Наиболее вредные продукты для людей старше 40 лет
Еда и рецепты
Изображение к статье: ружье и пистолет
Наша Латвия
Изображение к статье: Миг-31.
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео