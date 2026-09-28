В Кении за последние два месяца было зарегистрировано более 270 000 рождений благодаря системе цифровой регистрации, созданной в сотрудничестве эстонского частного сектора, Эстонского центра международного сотрудничества в области развития (ESTDEV) и кенийских партнеров.

Впервые в истории страны молодые родители в Кении могут зарегистрировать рождение своего ребенка в цифровом виде прямо в больнице. Данные о ребенке, введенные в больнице, поступают непосредственно в регистр народонаселения, а срок получения свидетельства о рождении сократился с нескольких месяцев до нескольких дней.

ESTDEV реализовал проект по разработке электронного регистра рождений в Кении в рамках инициативы Европейского союза по цифровизации, ориентированной на человека, при софинансировании со стороны ЕС и Германии. Дизайн и анализ электронной услуги выполнила компания Trinidad Wiseman, а разработку завершила ADM Interactive совместно с Регистром народонаселения Кении.

"Обмен опытом эстонского цифрового государства наиболее эффективен при тесном сотрудничестве. Мы приносим в Кению не просто технологию, а концепцию цифрового государства, ориентированного на человека. Это совместно разработанное решение значительно сокращает бюрократию и привносит ощутимые положительные изменения в жизнь тысяч людей", – сказал руководитель направления цифрового развития и кибербезопасности ESTDEV Андрес Яэремаа.

В Кении, где проживает почти 58 миллионов человек, ежегодно не регистрировалась примерно пятая часть всех новорожденных. Более быстрая и точная регистрация рождений не только экономит время, но и укрепляет доверие между гражданами и правительством, показывая, что государственные услуги могут быть эффективными, прозрачными и ориентированными на граждан.

"Эта система регистрации рождений – основа цифровой жизни каждого жителя Кении. Это, возможно, один из самых значимых проектов цифрового развития в стране, польза которого для граждан выходит далеко за рамки простой и доступной электронной услуги. Система создает предпосылки для упрощения доступа к государственным услугам, здравоохранению, образованию и многому другому", – объяснил Кристофер Ваверу, руководитель проектов ESTDEV по электронному управлению в Кении.

Система снижает административную нагрузку на больницы, поскольку персонал может сосредоточиться на пациентах, а не на бумажной работе. Кроме того, она предоставляет государству более точные данные для формирования политики и распределения ресурсов.

Эстония обладает опытом и ноу-хау для решения задач, требующих подобных системных изменений. В сотрудничестве с ESTDEV страна может делиться ими со странами-партнерами, которые ищут решения для схожих проблем.