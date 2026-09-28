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Южная Корея потребовала извинений от Украины из-за передачи северокорейских военнопленных 0 1521

В мире
Дата публикации: 28.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён.

ФОТО: пресс-фото

Администрация президента Южной Кореи потребовала от Украины официальных объяснений и извинений, заявив, что Киев нарушил договоренность о неразглашении информации о передаче двух северокорейских военнопленных и впоследствии отрицал существование такого соглашения.

Администрация президента Южной Кореи потребовала от Украины официальных объяснений и извинений в связи с разглашением информации о передаче двух северокорейских военнопленных.

Старший секретарь президента Южной Кореи по связям с общественностью Сон Ги Хон заявил, что Сеул выражает «глубокое сожаление» в связи с тем, что Украина в одностороннем порядке раскрыла информацию о передаче военнопленных, а затем публично отрицала существование договоренности о неразглашении.

По его словам, Украина неоднократно обсуждала с Южной Кореей передачу военнослужащих по различным каналам и сама просила сохранить операцию в тайне. Киев, как утверждает южнокорейская сторона, объяснял это опасениями внутренней критики из-за отказа от возможности обменять северокорейских военных на украинских пленных.

Сеул согласился соблюдать конфиденциальность, учитывая вопросы безопасности, дипломатические и гуманитарные аспекты, включая защиту самих военнопленных и членов их семей.

Однако впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил о передаче двух северокорейских военнослужащих во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН. В заявлении администрации президента Южной Кореи говорится, что это было сделано без достаточных предварительных консультаций с Сеулом.

Кроме того, южнокорейская сторона утверждает, что последующее отрицание Киевом существования соглашения о неразглашении подорвало доверие между двумя государствами и может негативно сказаться на двусторонних отношениях.

Сон Ги Хон добавил, что правительство Южной Кореи рассматривает возможность принятия дополнительных мер, если сочтет это необходимым.

Посольство Украины в Сеуле пока не прокомментировало ситуацию.

Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён также заявил, что Украина раскрыла информацию о передаче военнопленных вопреки достигнутым договоренностям. По его словам, обе стороны считали, что сохранение конфиденциальности отвечает интересам безопасности.

Два северокорейских военнослужащих были взяты украинскими силами в плен в Курской области в январе 2025 года. Они стали первыми известными северокорейскими солдатами, захваченными живыми после вступления КНДР в войну на стороне России.

Передача военнопленных произошла на фоне стремления Южной Кореи возобновить диалог с Северной Кореей и заявлений президента США Дональда Трампа о готовности к взаимодействию с Пхеньяном.

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#Украина #ООН #безопасность #дипломатия #Южная Корея #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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