Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Каллас призвала страны ЕС поделиться с Украиной ракетами Patriot 0 66

В мире
Дата публикации: 28.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Каллас
ФОТО: LETA

В понедельник, 28 сентября, министры обороны ЕС обсудят возможность передать Украине ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot из арсеналов государств Евросоюза в обмен на более поздние поставки от производителя, профинансированные Украиной.

Об этом заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на полях заседания Совета ЕС на уровне министров обороны.

"Украина остро нуждается в противовоздушной обороне. Мы снова обращаемся с этим призывом к тем, кто имеет их на складах… Они могут передать их Украине, чтобы ракеты Patriot, которые будут производиться позже, пополнили их запасы", - заявила Каллас.

Она напомнила, что Европейский фонд мира наконец разблокирован, и еще 1 млрд евро будет направлен на совместные закупки оружия для Украины.

×
#оружие #Украина #оборона #Кая Каллас #Евросоюз #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: маяк в Эстонии
Изображение к статье: Боевые роботы
Изображение к статье: Си Цзиньпинь и Дональд Трамп
Изображение к статье: солдаты США

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Бабушка продает цветы
Бизнес
Изображение к статье: Пять мужчин, задержанных накануне возле базы британских ВВС по подозрению в подготовке террористического акта, являются гражданами Великобритании.
В мире
Изображение к статье: Европейская комиссия начала против Латвии сразу шесть процедур о нарушении законодательства ЕС.
В мире
1
Изображение к статье: Компании больше не смогут без достаточного обоснования использовать общие экологические определения вроде «зеленый», «натуральный», «экологичный» или «устойчивый»
Бизнес
Изображение к статье: атака на башни-близнецы
В мире
Изображение к статье: ДТП Иконка видео
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Бабушка продает цветы
Бизнес
Изображение к статье: Пять мужчин, задержанных накануне возле базы британских ВВС по подозрению в подготовке террористического акта, являются гражданами Великобритании.
В мире
Изображение к статье: Европейская комиссия начала против Латвии сразу шесть процедур о нарушении законодательства ЕС.
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео