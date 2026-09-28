В понедельник, 28 сентября, министры обороны ЕС обсудят возможность передать Украине ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot из арсеналов государств Евросоюза в обмен на более поздние поставки от производителя, профинансированные Украиной.

Об этом заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на полях заседания Совета ЕС на уровне министров обороны.

"Украина остро нуждается в противовоздушной обороне. Мы снова обращаемся с этим призывом к тем, кто имеет их на складах… Они могут передать их Украине, чтобы ракеты Patriot, которые будут производиться позже, пополнили их запасы", - заявила Каллас.

Она напомнила, что Европейский фонд мира наконец разблокирован, и еще 1 млрд евро будет направлен на совместные закупки оружия для Украины.