Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что имеющаяся у ЕС разведывательная информация указывает на подготовку Россией новых диверсий и атак против европейских демократий. По ее словам, цель таких действий — расколоть и запугать европейские общества и ослабить их поддержку Украины.

Как сообщает итальянское агентство ANSA, Каллас сделала заявление 28 сентября в Брюсселе перед заседанием министров обороны стран Евросоюза. «Мы должны сохранять бдительность, поскольку из имеющейся у нас разведывательной информации следует, что Россия планирует новые акты саботажа и атаки против наших демократий», — заявила глава европейской дипломатии.

По словам Каллас, предполагаемые действия направлены на то, чтобы «разделить и запугать» европейские общества и заставить их отказаться от дальнейшей помощи Украине. При этом она не сообщила, о каких именно готовящихся диверсиях идет речь, в каких странах они могут произойти и на каких конкретно разведывательных данных основано предупреждение.

ЕС обсуждает ответ на гибридные атаки

На встрече в Брюсселе министры обороны ЕС обсуждают усиление совместного реагирования на гибридные угрозы. В частности, рассматривается создание экстренного протокола, который должен помочь странам Евросоюза быстрее координировать действия в случае подобных атак.

Каллас подчеркнула, что европейским странам необходимо не только реагировать на уже произошедшие инциденты, но и научиться действовать до того, как предполагаемые атаки будут осуществлены.

Предупреждение прозвучало на фоне серии диверсий, кибератак и нарушений воздушного пространства, которые европейские власти связывают с Россией. Еще 21 сентября Каллас заявляла, что Европа сталкивается с быстрым распространением диверсионных атак и нарушений воздушного пространства и что, по ее оценке, Москва пытается запугать европейские страны и добиться сокращения поддержки Украины.

Каллас снова попросила ПВО для Украины

Одновременно глава европейской дипломатии вновь призвала государства ЕС, располагающие системами противовоздушной обороны на складах, рассмотреть возможность их передачи Украине.

«Украине срочно нужна противовоздушная оборона», — заявила Каллас, призвав страны ЕС оценить, какие системы из имеющихся запасов они могут предоставить Киеву.

Таким образом, предупреждение Каллас свидетельствует о том, что в ЕС рассматривают гибридные угрозы уже не как отдельные инциденты, а как системную проблему безопасности. Однако пока европейские власти не раскрывают ни возможные цели новых диверсий, ни сроки их подготовки, поэтому речь идет прежде всего о предупреждении, основанном на закрытых разведывательных данных.