Европейская комиссия начала против Латвии сразу шесть процедур о нарушении законодательства ЕС. Причина — страна не уведомила Брюссель о полном переносе в национальное законодательство шести европейских директив. Вопросы касаются электроэнергии, водорода, борьбы с торговлей людьми, ремонта бытовой техники и промышленных выбросов.

Как сообщили в пресс-службе представительства Еврокомиссии в Латвии, во всех шести случаях речь идет о том, что установленные сроки для переноса европейских норм уже истекли, однако Латвия не сообщила о полном выполнении требований.

Свободный выбор поставщика электроэнергии

Первое дело связано с рынком электроэнергии.

Латвия не уведомила Еврокомиссию о полном переносе правил, которые касаются свободного выбора поставщика электроэнергии потребителями и права на совместное использование энергии.

Эти нормы должны расширить возможности жителей самостоятельно выбирать и менять поставщиков, получать доступ к более конкурентоспособным и инновационным предложениям, а также активнее участвовать в энергетическом рынке.

Уведомить Еврокомиссию о полном переносе соответствующих положений необходимо было до 17 июля 2026 года.

Не выполнены требования по водороду и газу

Второе разбирательство касается директивы, входящей в европейский пакет по развитию рынка водорода и декарбонизации газа.

Вместе с соответствующим регламентом эта директива обновляет правила функционирования рынка природного газа в Евросоюзе и впервые создает специальную нормативную базу для водородной инфраструктуры.

Цель новых правил — способствовать более широкому использованию возобновляемых и низкоуглеродных газов, в том числе водорода, одновременно обеспечивая надежность энергоснабжения и доступность энергии.

Срок переноса директивы в национальное законодательство истек 5 августа 2026 года.

Причем Латвия оказалась далеко не единственной страной, не успевшей выполнить требования. По этому вопросу Еврокомиссия направила официальные уведомления еще 25 государствам — членам ЕС. Полностью выполнить требования к установленному сроку смогла только Италия.

Борьба с торговлей людьми

Третья процедура касается поправок к европейской директиве о борьбе с торговлей людьми.

Новые нормы предусматривают более строгую криминализацию соответствующих преступлений и должны предоставить государственным учреждениям дополнительные возможности для расследования новых форм эксплуатации людей, в том числе совершаемой с использованием интернета.

Одновременно поправки направлены на усиление помощи пострадавшим.

Страны ЕС должны, среди прочего, создать официальный национальный механизм перенаправления жертв торговли людьми для получения необходимой помощи, а также назначить контактное лицо, которое будет координировать помощь пострадавшим в случаях, затрагивающих несколько государств.

Латвия должна была уведомить Еврокомиссию о полном переносе этих поправок до 15 июля 2026 года, однако этого сделано не было.

Право отремонтировать смартфон или холодильник

Еще две отдельные процедуры связаны с европейскими правилами о ремонте товаров.

Первая директива предоставляет потребителям право требовать ремонта определенных категорий товаров даже после того, как закончился предусмотренный законом гарантийный срок.

Речь идет, например, о смартфонах, стиральных машинах и холодильниках.

Согласно новым правилам, производители должны предоставлять возможность отремонтировать такие товары по разумной цене и в разумные сроки.

Вторая, делегированная директива расширяет действие этих требований. Право на ремонт распространяется также на используемые в домашнем хозяйстве локальные обогреватели помещений.

Латвия должна была сообщить Еврокомиссии о полном переносе обеих директив до 31 июля 2026 года, однако соответствующих уведомлений в полном объеме не поступило.

Промышленные выбросы и загрязнение от животноводства

Шестое дело касается поправок к директиве о промышленных выбросах и выбросах, связанных с животноводством.

Обновленные европейские нормы ужесточают требования по сокращению загрязнения и расширяют сферу действия существующего регулирования.

Кроме того, вводится право требовать компенсацию за ущерб здоровью, причиненный в результате незаконного загрязнения.

О полном переносе этих поправок государства ЕС должны были уведомить Еврокомиссию до 1 июля 2026 года.

И в данном случае проблема касается не только Латвии: Еврокомиссия направила соответствующие письма всем государствам — членам Евросоюза.

Что теперь грозит Латвии

Полученные Латвией письма с официальным уведомлением — это пока только первый этап процедуры о нарушении законодательства ЕС.

Теперь у страны есть два месяца, чтобы предоставить Еврокомиссии ответ, завершить перенос необходимых положений директив в национальное законодательство и сообщить Брюсселю о принятых мерах.

Если Еврокомиссия сочтет ответ Латвии неудовлетворительным, процедура перейдет на следующий этап. Комиссия может направить стране мотивированное заключение с официальным требованием устранить нарушение.

Если и после этого государство не выполнит свои обязательства, Еврокомиссия вправе передать дело в Суд Европейского союза.

Причем в случаях, когда государство не уведомило Еврокомиссию в установленный срок о мерах по переносу директивы, комиссия может попросить Суд ЕС назначить финансовые санкции.

Если государство впоследствии не исполнит решение суда, Еврокомиссия может обратиться в Суд ЕС повторно и предложить применить финансовые санкции.

Что дальше

Таким образом, пока речь не идет о штрафах, которые уже назначены Латвии. Страна получила официальные уведомления и два месяца на то, чтобы устранить недочеты и отчитаться перед Еврокомиссией.

Однако если необходимые нормы не будут полностью перенесены и Брюссель не удовлетворит ответ латвийских властей, разбирательства могут перейти на следующие стадии — вплоть до Суда ЕС и вопроса о финансовых санкциях.