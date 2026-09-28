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Европейская комиссия начала против Латвии сразу шесть процедур о нарушении законодательства ЕС. Причина — страна не уведомила Брюссель о полном переносе в национальное законодательство шести европейских директив. Вопросы касаются электроэнергии, водорода, борьбы с торговлей людьми, ремонта бытовой техники и промышленных выбросов.
Как сообщили в пресс-службе представительства Еврокомиссии в Латвии, во всех шести случаях речь идет о том, что установленные сроки для переноса европейских норм уже истекли, однако Латвия не сообщила о полном выполнении требований.
Свободный выбор поставщика электроэнергии
Первое дело связано с рынком электроэнергии.
Латвия не уведомила Еврокомиссию о полном переносе правил, которые касаются свободного выбора поставщика электроэнергии потребителями и права на совместное использование энергии.
Эти нормы должны расширить возможности жителей самостоятельно выбирать и менять поставщиков, получать доступ к более конкурентоспособным и инновационным предложениям, а также активнее участвовать в энергетическом рынке.
Уведомить Еврокомиссию о полном переносе соответствующих положений необходимо было до 17 июля 2026 года.
Не выполнены требования по водороду и газу
Второе разбирательство касается директивы, входящей в европейский пакет по развитию рынка водорода и декарбонизации газа.
Вместе с соответствующим регламентом эта директива обновляет правила функционирования рынка природного газа в Евросоюзе и впервые создает специальную нормативную базу для водородной инфраструктуры.
Цель новых правил — способствовать более широкому использованию возобновляемых и низкоуглеродных газов, в том числе водорода, одновременно обеспечивая надежность энергоснабжения и доступность энергии.
Срок переноса директивы в национальное законодательство истек 5 августа 2026 года.
Причем Латвия оказалась далеко не единственной страной, не успевшей выполнить требования. По этому вопросу Еврокомиссия направила официальные уведомления еще 25 государствам — членам ЕС. Полностью выполнить требования к установленному сроку смогла только Италия.
Борьба с торговлей людьми
Третья процедура касается поправок к европейской директиве о борьбе с торговлей людьми.
Новые нормы предусматривают более строгую криминализацию соответствующих преступлений и должны предоставить государственным учреждениям дополнительные возможности для расследования новых форм эксплуатации людей, в том числе совершаемой с использованием интернета.
Одновременно поправки направлены на усиление помощи пострадавшим.
Страны ЕС должны, среди прочего, создать официальный национальный механизм перенаправления жертв торговли людьми для получения необходимой помощи, а также назначить контактное лицо, которое будет координировать помощь пострадавшим в случаях, затрагивающих несколько государств.
Латвия должна была уведомить Еврокомиссию о полном переносе этих поправок до 15 июля 2026 года, однако этого сделано не было.
Право отремонтировать смартфон или холодильник
Еще две отдельные процедуры связаны с европейскими правилами о ремонте товаров.
Первая директива предоставляет потребителям право требовать ремонта определенных категорий товаров даже после того, как закончился предусмотренный законом гарантийный срок.
Речь идет, например, о смартфонах, стиральных машинах и холодильниках.
Согласно новым правилам, производители должны предоставлять возможность отремонтировать такие товары по разумной цене и в разумные сроки.
Вторая, делегированная директива расширяет действие этих требований. Право на ремонт распространяется также на используемые в домашнем хозяйстве локальные обогреватели помещений.
Латвия должна была сообщить Еврокомиссии о полном переносе обеих директив до 31 июля 2026 года, однако соответствующих уведомлений в полном объеме не поступило.
Промышленные выбросы и загрязнение от животноводства
Шестое дело касается поправок к директиве о промышленных выбросах и выбросах, связанных с животноводством.
Обновленные европейские нормы ужесточают требования по сокращению загрязнения и расширяют сферу действия существующего регулирования.
Кроме того, вводится право требовать компенсацию за ущерб здоровью, причиненный в результате незаконного загрязнения.
О полном переносе этих поправок государства ЕС должны были уведомить Еврокомиссию до 1 июля 2026 года.
И в данном случае проблема касается не только Латвии: Еврокомиссия направила соответствующие письма всем государствам — членам Евросоюза.
Что теперь грозит Латвии
Полученные Латвией письма с официальным уведомлением — это пока только первый этап процедуры о нарушении законодательства ЕС.
Теперь у страны есть два месяца, чтобы предоставить Еврокомиссии ответ, завершить перенос необходимых положений директив в национальное законодательство и сообщить Брюсселю о принятых мерах.
Если Еврокомиссия сочтет ответ Латвии неудовлетворительным, процедура перейдет на следующий этап. Комиссия может направить стране мотивированное заключение с официальным требованием устранить нарушение.
Если и после этого государство не выполнит свои обязательства, Еврокомиссия вправе передать дело в Суд Европейского союза.
Причем в случаях, когда государство не уведомило Еврокомиссию в установленный срок о мерах по переносу директивы, комиссия может попросить Суд ЕС назначить финансовые санкции.
Если государство впоследствии не исполнит решение суда, Еврокомиссия может обратиться в Суд ЕС повторно и предложить применить финансовые санкции.
Что дальше
Таким образом, пока речь не идет о штрафах, которые уже назначены Латвии. Страна получила официальные уведомления и два месяца на то, чтобы устранить недочеты и отчитаться перед Еврокомиссией.
Однако если необходимые нормы не будут полностью перенесены и Брюссель не удовлетворит ответ латвийских властей, разбирательства могут перейти на следующие стадии — вплоть до Суда ЕС и вопроса о финансовых санкциях.
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