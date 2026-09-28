Пять мужчин, задержанных накануне возле базы британских ВВС по подозрению в подготовке террористического акта, являются гражданами Великобритании. Об этом сообщило антитеррористическое подразделение полиции.

Задержанным от 23 до 25 лет, они проживают в разных районах Лондона, передает NOS.

Мотивы мужчин пока не установлены. Также неизвестно, действовали ли они самостоятельно или могли выполнять поручение другой страны.

Мужчины в балаклавах и подозрительные фургоны

Полиция задержала пятерых мужчин после звонка местной жительницы, живущей неподалеку от авиабазы RAF Fairford. Женщина сообщила, что возле базы, на дороге недалеко от деревни Уэлфорд, находились три подозрительных белых фургона.

Женщина ехала в автомобиле вместе с мужем. Из-за стоявших на дороге фургонов им пришлось развернуться. Тогда супруги заметили нескольких мужчин в балаклавах, которые побежали прочь и попытались спрятаться.

По словам женщины, мужчин было больше пяти. Полиция пока не сообщила, ожидаются ли новые задержания.

Фургоны проверили на наличие взрывчатых веществ. Обнаруженные в них предметы продолжают исследовать.

Следствию также предстоит установить, действительно ли подозреваемые планировали террористический акт и мог ли предполагаемый заговор быть связан с войной в Иране.

Вокруг базы усилили охрану

В последние недели меры безопасности вокруг авиабазы были значительно усилены.

В пятницу утром один из местных жителей заметил мужчину с рюкзаком, выходившего из кустов возле базы. На следующий день другого человека, выгуливавшего собаку, остановили вооруженные полицейские и приказали вернуться домой.

Еще один местный житель рассказал, что за несколько часов до задержаний людям также рекомендовали не выходить из домов.

База RAF Fairford используется не только британскими военными, но и вооруженными силами США. Размещенные там бомбардировщики применялись для нанесения ударов по Ирану во время американо-израильской войны против этой страны.

В марте британские власти разрешили американским военным использовать базу для оборонительных операций против иранских ракет и установок для их запуска. В июле Корпус стражей исламской революции заявил, что любая база, используемая для атак на Иран, является законной целью.

Жителей 85 домов эвакуировали

Из-за опасений, что в фургонах может находиться взрывчатка, власти эвакуировали жителей 85 домов в деревне Уэлфорд.

Фургоны обследовали при помощи роботов саперной службы. Они по-прежнему остаются на дороге, ведущей к авиабазе, а эвакуированным жителям пока не разрешили вернуться домой.

Подъездные дороги к деревне остаются перекрытыми.