По предварительным итогам выборов в Сенат Франции партия «Национальное объединение» и ее союзники увеличили свое представительство до 14 сенаторов. Этого достаточно для создания собственной парламентской фракции, тогда как большинство в верхней палате по-прежнему сохраняют правые силы.

На состоявшихся в воскресенье выборах в Сенат Франции партия «Национальное объединение» (Rassemblement National / RN) и ее союзники значительно укрепили свои позиции. По предварительным данным, они будут представлены в 348-местной верхней палате парламента 14 сенаторами, увеличив свое представительство более чем в четыре раза. При этом большинство в Сенате по-прежнему сохраняют правые партии.

Лидер партии Марин Ле Пен назвала итоги голосования «исторической победой».

Сенаторы во Франции избираются не прямым голосованием граждан, а коллегией выборщиков, в которую входят избранные представители органов местного самоуправления. В нынешнем году переизбиралась примерно половина состава Сената.

В 2014 году партия, тогда носившая название «Национальный фронт», впервые получила два места в Сенате. В 2023 году она завоевала три мандата, а после нынешних выборов вместе с союзниками располагает уже 14 сенаторами.

«Это историческая победа и важнейший поворотный момент, поскольку впервые в Сенате будет создана фракция», — написала Марин Ле Пен в социальной сети X.

C’est une victoire historique et une étape majeure qui est franchie avec la constitution pour la première fois d’un groupe au Sénat. Les résultats vont au-delà de ce que nous pouvions espérer, la percée est générale, confirmant l’accélération de l’implantation du Rassemblement… — Marine Le Pen (@MLP_officiel) September 27, 2026

На выборах были избраны девять сенаторов от RN. Кроме того, партия сохраняет трех сенаторов, избранных в 2023 году. Еще два места получили представители партии «Союз правых за республику» (UDR), возглавляемой Эриком Сьотти и являющейся союзником RN.

Председатель RN Жордан Барделла заявил, что сенаторы его партии и UDR сформируют единую парламентскую фракцию.

Согласно предварительным результатам, крупнейшими политическими силами в верхней палате парламента останутся правые, центристы и социалисты.