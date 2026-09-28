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«Национальное объединение» впервые создаст собственную фракцию в Сенате Франции 2 118

В мире
Дата публикации: 28.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Марин Ле Пен

Марин Ле Пен.

ФОТО: пресс-фото

По предварительным итогам выборов в Сенат Франции партия «Национальное объединение» и ее союзники увеличили свое представительство до 14 сенаторов. Этого достаточно для создания собственной парламентской фракции, тогда как большинство в верхней палате по-прежнему сохраняют правые силы.

На состоявшихся в воскресенье выборах в Сенат Франции партия «Национальное объединение» (Rassemblement National / RN) и ее союзники значительно укрепили свои позиции. По предварительным данным, они будут представлены в 348-местной верхней палате парламента 14 сенаторами, увеличив свое представительство более чем в четыре раза. При этом большинство в Сенате по-прежнему сохраняют правые партии.

Лидер партии Марин Ле Пен назвала итоги голосования «исторической победой».

Сенаторы во Франции избираются не прямым голосованием граждан, а коллегией выборщиков, в которую входят избранные представители органов местного самоуправления. В нынешнем году переизбиралась примерно половина состава Сената.

В 2014 году партия, тогда носившая название «Национальный фронт», впервые получила два места в Сенате. В 2023 году она завоевала три мандата, а после нынешних выборов вместе с союзниками располагает уже 14 сенаторами.

«Это историческая победа и важнейший поворотный момент, поскольку впервые в Сенате будет создана фракция», — написала Марин Ле Пен в социальной сети X.

На выборах были избраны девять сенаторов от RN. Кроме того, партия сохраняет трех сенаторов, избранных в 2023 году. Еще два места получили представители партии «Союз правых за республику» (UDR), возглавляемой Эриком Сьотти и являющейся союзником RN.

Председатель RN Жордан Барделла заявил, что сенаторы его партии и UDR сформируют единую парламентскую фракцию.

Согласно предварительным результатам, крупнейшими политическими силами в верхней палате парламента останутся правые, центристы и социалисты.

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#выборы #Марин Ле Пен #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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