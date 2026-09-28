Иракские власти заявили о полном выводе американских войск с территории страны. Завершение миссии стало итогом соглашения, достигнутого Багдадом и Вашингтоном в 2024 году, хотя официального подтверждения со стороны США пока не последовало.

Американские войска полностью покинули территорию Ирака. Об этом в воскресенье сообщил представитель правительства страны агентству DPA.

По его словам, Ирак оставили все боевые подразделения США, а также силы материально-технического обеспечения. Вашингтон пока официально не подтвердил завершение вывода.

Решение о прекращении американского военного присутствия было принято в рамках соглашения между Ираком и США, заключенного в 2024 году. По данным Пентагона, в последние годы в стране находились около 2500 американских военнослужащих.

До завершения операции военные США были размещены в Эрбиле в Иракском Курдистане, на базе рядом с аэропортом Багдада и в так называемой Зеленой зоне — правительственном квартале иракской столицы.

Для Ирака это означает окончание еще одного этапа многолетнего иностранного военного присутствия. Власти страны намерены отметить завершение вывода как важное государственное событие: в среду, когда официально истечет срок выполнения соглашения, начнутся четырехдневные праздничные выходные, объявленные по случаю Дня независимости.

Американские военные вернулись в Ирак в 2014 году по просьбе местного правительства, чтобы участвовать в международной коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство». Уже в 2017 году Ирак объявил о разгроме боевиков на своей территории, а в 2019 году организация лишилась последних подконтрольных территорий и в Сирии.

Однако, несмотря на потерю контроля над обширными районами, отдельные ячейки «Исламского государства» продолжают действовать и периодически совершают нападения. Именно поэтому вопрос безопасности после ухода американских войск остается одним из ключевых для иракских властей.

Дополнительным фактором нестабильности стала напряженность в регионе после начала в феврале войны между США, Израилем и Ираном. На этом фоне ситуация с безопасностью в Ираке вновь осложнилась.

Параллельно власти страны продолжают реформу сил безопасности. Согласно ранее достигнутым договоренностям, вооруженные формирования, связанные с Ираном, должны быть разоружены и интегрированы в государственные структуры. Завершить этот процесс планируется к июню следующего года.

Военное присутствие США в Ираке продолжается с перерывами уже более двух десятилетий. После вторжения в страну в 2003 году американские войска были полностью выведены в 2011-м, однако спустя три года вернулись для участия в борьбе с «Исламским государством». Теперь эта миссия официально завершена.