США и Китай сделали новый шаг к смягчению торгового противостояния. Стороны договорились снизить таможенные пошлины на товары общей стоимостью около 30 млрд долларов, однако стратегические отрасли соглашение не затрагивает.

США и Китай одновременно опубликовали перечни товаров, на которые будут снижены импортные пошлины. Общая стоимость продукции, подпадающей под новые условия торговли, составляет около 30 млрд долларов.

Объявление последовало спустя несколько дней после трехдневного государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон, состоявшегося по приглашению президента США Дональда Трампа.

В Министерстве коммерции Китая заявили, что достигнутые договоренности должны способствовать укреплению торгового сотрудничества между двумя крупнейшими экономиками мира. Китай снизит пошлины на 1619 видов американской продукции. В список вошли сельскохозяйственные товары, средства личной гигиены, древесина, медицинские изделия и ряд других категорий.

Со своей стороны США смягчат тарифы на 77 видов китайских товаров, включая пиротехнику, столовые приборы, стеклянные и деревянные рождественские украшения, а также футбольные мячи.

Для более чем 90% продукции, включенной в соглашение, будет действовать режим наибольшего благоприятствования. Это означает, что для этих товаров перестанут применяться специальные повышенные тарифы, введенные ранее.

Фактически речь идет о частичном снижении торговых барьеров между двумя странами. При этом соглашение касается прежде всего потребительских и промышленных товаров, а не наиболее чувствительных отраслей экономики.

США и Китай также договорились, что перечни товаров могут пересматриваться. Однако, как ожидается, такие изменения будут вноситься не чаще одного раза в год.

При этом наиболее стратегически важные направления торговли в соглашение не вошли. Прежние ограничения сохранятся для продукции, связанной с производством микрочипов, электромобилей и аккумуляторов.

Таким образом, стороны продолжают постепенно восстанавливать торговые отношения, однако наиболее чувствительные сектора экономики по-прежнему остаются предметом отдельных переговоров.