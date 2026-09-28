Американская компания Oxygen Forensics, которую власти США обвиняют в сокрытии российских владельцев и фактического управления из России, поставляла программное обеспечение правоохранительным органам целого ряда стран Европы. Среди покупателей оказалась и Латвия.

Как сообщает Politico со ссылкой на изученные документы и открытые данные, Oxygen Forensics разрабатывает мощные инструменты цифровой криминалистики, позволяющие извлекать и анализировать информацию из смартфонов и компьютеров. Ее продукты использовали или закупали правоохранительные структуры Германии, Испании, Италии, Польши, Венгрии, Румынии и Латвии. Причем, по данным издания, Румыния и Латвия приобретали это программное обеспечение совсем недавно — в сентябре 2026 года.

На прошлой неделе Министерство юстиции США обвинило официально зарегистрированную в штате Вирджиния Oxygen Forensics в сокрытии того, что в действительности компания принадлежала россиянам и управлялась из России.

Разработкой руководили из России

Согласно материалам американского Минюста, программное обеспечение Oxygen Forensics разрабатывала и сопровождала находившаяся в России команда под руководством российского гражданина Олега Сергеевича Давыдова. При этом публично компанией якобы руководил 55-летний американец Ли Райбер из Бойсе, штат Айдахо.

Райбер был арестован в США. Давыдова задержали в лондонском аэропорту Хитроу, когда он собирался вылететь в Стамбул.

Американские следователи утверждают, что после введения санкций против России в 2022 году российские владельцы Oxygen скрывали как свою собственность, так и тот факт, что разработка программного обеспечения продолжалась в России.

Та же технология — у ФСБ и МВД России

Особое внимание вызывает еще одно обстоятельство. Пять россиян, стоявших за Oxygen Forensics, одновременно контролировали российскую компанию MKO Systems.

По данным американского следствия, эта компания продавала программное обеспечение, основанное на той же базовой технологии, ФСБ и Министерству внутренних дел России.

При этом важно подчеркнуть: Министерство юстиции США не утверждает, что в программах Oxygen находился вредоносный код или что компания получала несанкционированный доступ к системам или данным своих клиентов.

Тем не менее американские следователи конфисковали банковские счета компании, 57 интернет-доменов и другую цифровую инфраструктуру, которая, по версии прокуратуры, использовалась для совершения предполагаемых нарушений.

Oxygen участвовала в проектах, связанных с ЕС

Politico также выяснило, что продукты Oxygen Forensics использовались как минимум в двух проектах, финансировавшихся Евросоюзом.

Первый — EVIDENCE (European Informatics Data Exchange Framework for Courts and Evidence) — получил более 1,9 млн евро европейского финансирования в 2014–2016 годах. Oxygen Forensics была среди компаний, с которыми консультировались по вопросам обработки и обмена цифровыми доказательствами.

В проекте участвовала широкая сеть европейских структур, включая Европол, Евроюст и подразделение цифровой криминалистики Европейского бюро по борьбе с мошенничеством OLAF.

Второй проект — INSPECTr, финансировавшийся в рамках Horizon 2020, — должен был помочь европейской полиции объединять и анализировать цифровые доказательства, полученные при помощи различных программ. Разработанная система могла работать в том числе с данными, извлеченными с помощью Oxygen Forensics.

Еврокомиссия подчеркивает, что сама Oxygen не входила в консорциумы этих проектов и непосредственно денег от Еврокомиссии не получала.

Программа дошла и до Латвии

География использования технологий Oxygen оказалась значительно шире нескольких крупных стран ЕС.

В Венгрии полиция заключила с компанией контракт стоимостью 10,14 млн форинтов — около 27 тысяч евро. В Италии прокуратура Сассари в апреле 2026 года включила Oxygen Forensics в список признанных систем, которые судебная полиция может использовать для извлечения и анализа информации из мобильных устройств.

В Испании специалист национальной полиции, сертифицированный Oxygen Forensics, участвовал в подготовке полицейских специалистов по цифровому анализу.

А правоохранительные органы Румынии и Латвии, по данным Politico, покупали программное обеспечение Oxygen Forensics еще в сентябре 2026 года.

На запросы издания национальные правоохранительные структуры, использовавшие продукты компании, не ответили.

Эксперты требуют проверки

Старший юридический советник правозащитной организации Access Now Наталия Крапива заявила Politico, что общественные организации в течение многих лет предупреждали о российских владельцах Oxygen Forensics и связях разработки с Россией.

По ее мнению, использование подобных технологий при работе с чувствительной информацией европейских правоохранительных органов требует тщательного расследования.

При этом пока нет доказательств того, что полицейские данные стран ЕС или Латвии действительно были переданы российским властям или стали им доступны.

Таким образом, главный вопрос сейчас заключается не в установленной утечке данных, а в потенциальном риске: программное обеспечение компании с российскими владельцами использовалось правоохранительными органами по всей Европе, включая Латвию, в то время как связанная с теми же владельцами российская компания поставляла технологию ФСБ и МВД России. Теперь европейским властям предстоит установить, могло ли такое пересечение создать угрозу для конфиденциальных полицейских данных.