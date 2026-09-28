Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает нового раунда переговоров с Ираном уже на этой неделе, несмотря на то что ранее отклонил предложение Тегерана, связанное с открытием Ормузского пролива. По данным СМИ, посредники продолжают искать компромисс между сторонами.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает на продолжение переговоров с Ираном уже в ближайшие дни.

В телефонном интервью порталу Axios он заявил, что Тегеран заинтересован в заключении соглашения, однако Вашингтон не устраивают предложенные условия.

«Они хотят заключить сделку, но это не та сделка, которую хочу заключить я. Возможно, мы согласились бы на такое год назад. Они переоценили свои силы», — сказал Трамп.

Отвечая на вопрос о возможности возобновления ударов по Ирану, президент США отметил, что такой вариант по-прежнему рассматривается.

Переговоры могут начаться уже в ближайшие дни

По информации Axios, катарские посредники продолжают контакты с обеими сторонами и рассчитывают организовать очередной раунд непрямых переговоров между министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и специальным представителем президента США Стивеном Уиткоффом уже в ближайшие дни.

При этом стороны сохраняют принципиальные разногласия.

Иран настаивает на обсуждении открытия Ормузского пролива и снятия американской морской блокады, тогда как администрация США требует более широкого соглашения, предусматривающего ограничения иранской ядерной программы.

Предложение Тегерана было отклонено

Накануне Трамп подтвердил, что отверг предложение Ирана, которое предусматривало восстановление судоходства через Ормузский пролив при выполнении ряда условий.

По данным СМИ, среди требований Тегерана назывались прекращение боевых действий на нескольких направлениях, снятие блокады с иранских портов, разморозка активов и смягчение ограничений на экспорт нефти.

По словам американского президента, предложенные условия Вашингтон считает неприемлемыми.

Перспективы соглашения остаются неопределенными

Несмотря на сохраняющиеся контакты через посредников, значительные разногласия между сторонами пока сохраняются. По данным Axios, Катар продолжает так называемую «челночную дипломатию», пытаясь выработать компромиссный вариант соглашения, однако пока неизвестно, удастся ли сблизить позиции Вашингтона и Тегерана.