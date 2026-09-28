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Трамп предлагал продать оружие Китаю во время визита Си 0 111

В мире
Дата публикации: 28.09.2026
Euronews
Изображение к статье: Трамп и Си в аэропорту

Президент США Дональд Трамп предложил Пекину покупку американских вооружений в ответ на обеспокоенность Китая из-за продаж оружия Тайваню. Об этом сообщил посол США в Китае Дэвид Пердью в интервью телеканалу Fox News, вышедшем в эфир в воскресенье.

Китай считает Тайвань частью своей территории, и поставки американского оружия на самоуправляемый остров уже много лет остаются одним из самых острых вопросов в отношениях Вашингтона и Пекина.

Согласно закону об отношениях с Тайванем 1979 года, Соединённые Штаты обязаны поставлять Тайбэю, где избираются президент и парламент, вооружения для обороны острова.

По словам посла США в Китае Дэвида Пердью, эта тема вновь всплыла во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в США на прошлой неделе.

«Президент Трамп продолжает говорить: Мы продаём оружие и другим странам по всему миру. В какой-то момент он даже спросил председателя Си, не хотел бы тот его купить», - рассказал Пердью в интервью, показанном в воскресенье.

«Переговоры о других возможных сделках продолжаются, Трамп и председатель Си обсуждают это каждый раз, когда встречаются», - добавил Пердью, отметив, что позиция США не изменилась.

В июне Пекин предупредил Тайвань, что попытки добиться независимости, опираясь на Соединённые Штаты или рассчитывая на военную силу, ведут в тупик.

Вашингтон ещё в декабре одобрил сделку по продаже Тайваню вооружений на 11,1 миллиарда долларов. По словам Пердью, это «самый крупный пакет поставок оружия Тайваню со стороны американской администрации с 1979 года».

Во время поездки в Вашингтон Си Цзиньпин повторил предупреждение о том, что Трамп должен проявлять «осмотрительность» в вопросе Тайваня и призвал США прямо выступить против независимости острова.

В мае Трамп допускал, что готовящийся пакет поставок вооружений Тайбэю может стать разменной картой в переговорах с Китаем, что вызвало опасения, что безопасность Тайваня может стать предметом торга.

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#США #оружие #Дональд Трамп #дипломатия #Тайвань #Си Цзиньпин #Китай #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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