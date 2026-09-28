Необычный эксперимент проводится в небольшом финском муниципалитете с населением около 2000 человек. Местные власти ликвидировали должности административного и технического директоров, а часть их функций теперь выполняется с помощью искусственного интеллекта.

Это позволило муниципалитету покрыть около 150 000 евро необходимой экономии, передает Maaseudun Tulevaisuus.

Заместитель парламентского омбудсмена Финляндии Сусанна Линдроос-Ховинхеймо по собственной инициативе начала официальное расследование. Она намерена выяснить, какие именно функции переданы ИИ, кто несет юридическую ответственность за принимаемые решения и каким образом обеспечиваются законность, права граждан и принципы надлежащего государственного управления. Решение омбудсмена может стать важным прецедентом для использования ИИ органами власти Финляндии.