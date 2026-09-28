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В Литве число изучающих русский язык школьников сократилось на 40%, испанский — выросло почти в 20 раз 2 134

В мире
Дата публикации: 28.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: русский язык

За последние годы число литовских школьников, изучающих русский язык как второй иностранный, сократилось более чем на 40%. Одновременно значительно выросла популярность немецкого, французского и особенно испанского языков.

Число учащихся литовских школ, изучающих русский язык как второй иностранный, с начала полномасштабного вторжения России в Украину сократилось более чем на 40%. Если в 2021–2022 учебном году русский язык изучали более 110 тыс. школьников, то в нынешнем учебном году — 65,7 тыс., сообщает BNS со ссылкой на Министерство образования, науки и спорта Литвы.

В министерстве отмечают, что наиболее заметные изменения в выборе иностранных языков произошли именно после 2022 года.

Вторым по популярности иностранным языком остается немецкий. Сейчас его изучают около 39 тыс. школьников против 25 тыс. в 2021–2022 учебном году — рост превысил 50%.

Аналогичную динамику показал французский язык: число изучающих его учеников увеличилось с 10 тыс. до 15 тыс.

Самый быстрый рост зафиксирован у испанского языка. Если до начала войны его изучали 766 школьников, то сейчас — около 15 тыс.

Кроме того, около тысячи учеников выбрали в качестве второго иностранного английский язык, а 279 — польский. В министерстве подчеркнули, что в начале учебного года статистика носит предварительный характер и может быть скорректирована.

Министр образования, науки и спорта Раминта Поповене сообщила BNS, что министерство уделяет особое внимание развитию преподавания немецкого языка.

По ее словам, снижение популярности русского языка является естественным процессом, поскольку школьники все чаще выбирают другие европейские языки.

«Очень привлекательны испанский и итальянский языки. Сейчас мы работаем над планом усиления преподавания немецкого языка, поскольку в Литве вместе с семьями находятся военнослужащие немецкой бригады, и их дети также учатся в наших школах», — отметила министр.

Поповене считает, что популярность русского языка продолжит снижаться, однако полностью отказаться от его преподавания пока невозможно из-за нехватки педагогов по другим иностранным языкам и необходимости переподготовки учителей русского языка.

По оценке министра, этот переход может занять пять–шесть лет.

Министерство также сообщило, что в прошлом учебном году в 51 литовской школе полностью отказались от преподавания русского языка шестиклассникам.

При этом ведомство признает, что особенно в небольших городах и сельских районах ощущается нехватка учителей иностранных языков. Для решения этой проблемы будущим педагогам немецкого и французского языков предоставляются государственные стипендии: до 481 евро в месяц во время обучения, а при обязательстве после окончания вуза отработать не менее трех лет в государственной или муниципальной школе — до 814 евро в месяц.

Кроме того, учителям русского языка предоставляется возможность бесплатно пройти переподготовку и получить право преподавать другие предметы. В рамках одной из таких программ около половины участников выбрали специализацию по иностранным языкам Европейского союза, преимущественно немецкому.

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#Литва #образование #русский язык #школьники
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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